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Temmuz da en düşük maaş alana zamma ek 13.000 TL ödeniyor

Bankalar tarafından emekliye müjdeli haberler verilmeye devam ediliyor. Mart ayında artış talimatı verilen promosyonlarda ay ay bankalar yeni revizelerini sunmaya devam ederken, kamu bankaları akabinde özel bankalarda promosyon rekabetinde kazanan olmak adına harekete geçiyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 18:41
Temmuz da en düşük maaş alana zamma ek 13.000 TL ödeniyor

Bankalar tarafından emekliye müjdeli haberler verilmeye devam ediliyor. Mart ayında artış talimatı verilen promosyonlarda ay ay bankalar yeni revizelerini sunmaya devam ederken, kamu bankaları akabinde özel bankalarda promosyon rekabetinde kazanan olmak adına harekete geçiyor. Maaş müşterisi kapma iştahı artan bankalar, promosyon tutarlarını revizeye yoluna koyulurken, ING Bank tarafından yapılan Haziran revizesi ile alakalı olarak son uyarılar da yapılmaya devam ediyor. Devam eden ING Banka emekli promosyonu kampanyası ay sonunda bitecek. Bu kapsamda emeklinin maaşını taşıması için acele etmesi gerekiyor. Bu ay yapılan başvurular, maaşların ödenmeye başlamasından mütevellit bir ay sonraya kalırken, emekliye Temmuz maaşında hem zamlı maaş artı 18.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı biliniyor.

Emekliye promosyon

Emekli maaşının aylık tutarına göre değişkenlik gösteren promosyonlar 20.000 TL ve üzeri maaş alanlarda 15.000 TL'ye kadar yükselebiliyor. Bu kapsamda 3000 TL ek olarak ödeme sağlanacağı açıklamasını yapan banka otomatik fatura talimatına özel toplamda 18.000 TL Temmuz ayı içerisinde hesaplara nakit olarak aktarıyor.

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10.000 TL'ye kadar maaş alan birey 6.250 TL promosyon ödemesini hak sahibi olacakken, en düşük emekli maaşı alan birey ise 10.000 TL promosyon ödemesi alıyor. Bu kapsamda Haziran ayı sonuna kadar devam eden emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmek için 3 yıl boyunca ING Bankası'ndan emekli maaşı almak için taahhüt imzalanması gerekiyor. Promosyondan faydalanabilmek için herhangi bir ürün satın alma ya da ek koşul bulunmamaktayken nakit promosyon ödemesi 3 yıl için atılan imzalarda geçerli oluyor.

Ek promosyon 3000 TL açıklandı

 Haziran ayı kampanyaları açıklanmaya devam ederken ING Bankası emekliye sunduğu 3.000 TL Ek promosyon ödemesi otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda sağlanıyor. 3 adet ve üzerinde fatura talimatı veren emekli her talimat için ₺600 kazanacak iken bu kapsamda 5 adet talimat verebiliyor

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Temmuz da en düşük maaş alana zamma ek 13.000 TL ödeniyor

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