Temmuz maaş zammı heyecan yarattı! 65 yaş aylığı, evde bakım, sed, engelli aylığı o oranda artacak

Temmuz ayı, Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren maaş ve sosyal yardımlarda önemli artışlar getirecek. Memurlar, emekliler, kamu işçilerinin yanı sıra sosyal destek alanlar da memur maaş katsayısınca zamlı maaşları şekillenecek. Yaşlılar, engelliler ve evde bakım hizmeti gibi sosyal destekler Temmuz ayında zamlı tutarları açıklanacak. artışlar, vatandaşların alım gücünü doğrudan etkileyecek ve farklı sosyal yardımlar üzerindeki etkilerini de ortaya çıkaracak.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI

Memur maaş katsayılarındaki %20.02'lik artış tahmini bir çok ödemeyi de etkileyecek. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 32 bin liranın üzerinde seyretme olasılığı mevcut emekli de ise surum en düşük emekli maaşının 13 bin lira olacağı yönünde.





65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylıkları ve SED gibi sosyal yardımlarda da Temmuz ayında zam uygulaması devreye girecek. 65 yaş aylığı alan vatandaşlara ödenen tutar, 3.504 TL'den 4.206 TL'ye, evde bakım aylığı 7.608 TL'den 9.132 TL'ye, engelli aylıkları ise %40-69 oranlı engelliler için 2.797 TL'den 3.358 TL'ye, %70 ve üzeri engelliler için ise 4.196 TL'den 5.036 TL'ye yükselecek. Çocuklar için düzenli ödenen SED desteğinin de artacağı tahmin ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI

Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelli yakınlarına ödenen evde bakım maaşı tahmini %20.02'lik artışla evde bakım aylığı 7.608 TL'den 9.132 TL'ye yükselecek.





ENGELLİ AYLIKLARI TEMMUZ ZAMMI

Engelli vatandaşlara ödenen aylıklarda da Temmuz ayında artış olacak. %40-69 arası engele sahip birey için %20.02'lik artışla 2.797 TL'den 3.358 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

YAŞLILIK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI

Sosyal güvebcesi olmayan 65 yaş üzeri kişilere sağlanan yaşlılık maaşı %20.02 olması durumunda 3,504 TL'den 4,206 TL'ye çıkacak.

SED DESTEKLERİ ARTIŞI

Çocukların bakımı için verilen SED ödemeleri de memur maaş katsayısı oranınca yükselecek. Ödemeler 4.337 TL- .807 TL'ye yükselecek.

Temmuz zamları, birçok vatandaş için önemli bir gelir artışı sağlayacak.Temmuz ayı, Türkiye'de maaş ve sosyal yardımlarda da zamlı ödemelerin şekilleneceği ay olarak bilinirken, vatandaşların yaşamları üzerinde nasıl bir etkisi olacağını zaman gösterecek.