Temmuz zammı o emekliye yarayacak! 12.500 TL- 15.000 TL yükselecek

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği temmuz zammı için çalışmalar süregeliyor. Ocak ayında yapılan zamdan sonra enflasyon karşısında eriyen maaşlar, emeklileri zor durumda bırakmaya devam ederken, emeklinin suya düşen zam beklentisinin yerini Temmuz ayı maaş zamları beklentisi almış gibi duruyor. Temmuz ayında emekli yapılacak olan zamlar konusunda gelecek her bir hesaplama ya da açıklamayı yakından takip ediyor. Hükümetten gelen zam açıklamaları yetersiz bulunurken, temmuz zammında önemli bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor..





EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI

Uzmanların Temmuz ayı emekli maaşları ile alakalı açıklamaları ve hesaplamaları devam ediyor.SGK uzmanı Emin Yılmaz tarafından yapılan hesaplamada Temmuz zammı konusu açıklığa kavuşurken, rakamların da telaffuz edilmesi, vatandaşı bu açıklamaya çekmiş bulunuyor. Yılmaz tarafından Temmuz zammı ile alakalı yapılan hesaplama da zam oranının yüzde 24 olduğu belirtildi. EN düşük emekli maaşına da yapılacak olan zam sonrasında 12.500 TL veya 15.000 TL seviyesine yükselebileceği tahminleri sunuldu.

Sadece hesaplama olarak sunulan bu rakamlar ile alakalı hükümet tarafından yapılan bir açıklama mevcut. Mevcut emekli maaş zammı 3 Temmuz'da açıklanacak olan Enflasyon oranına göre şekillenecek. Bilindiği üzere maaşların enflasyon zammı artan fiyatlara istinaden yapılmakta iken olası refah payı uygulamaları da alım gücünün yükselmesini hedefliyor.