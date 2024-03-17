TOKİ piyasada kiracı bırakmayacak! Yarı kira parasına o illerde ev sahibi yapıyor!

KİRADAN DAHA UCUZA TOKİ SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ…

BU FIRSAT KAÇMAZ…

Konut fiyatlarının hızla yükselmesi ne yazık ki vatandaşları sıkıntıya soktu. Konutların satış ve kiralarının son yıllarda oldukça zamlanmasından sonra ise TOKİ konut satışı oldukça araştırılmaya başlandı. Çünkü normal konutlara göre daha uygun ve ödeme kolaylığı da sunan TOKiler sıkça merak ediliyor.





Konu ile ilgili olarak da Bakan Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki TOKİ konutları ile ilgili olarak son dakika açıklamasında bulundu.Özhaseki asgari ücretin çeyreği fiyatına taksit seçeneği olduğunu belirtti.

Bakan Özhaseki TOki mağdurları diye bir şey olmadığını bu konuşmaların oldukça yanlış olduğunu belirtti. Özhaseki ‘ Seçim öncesinde mide bulandırmak için ortalığı biraz da toz dumana karıştırmak için yaptıkları bir numara olduğunu biz çok iyi görüyoruz. Kimleri nasıl çağırdıklarını, oraya getirdikleri insanlara neleri teklif ettiklerini, söylediklerini çok iyi biliyoruz ama bunları geçtik, böyle bir mağduriyet var mı yok mu buna bakmak lazım" dedi.

Bakan Özhaseki TOKİ'nin ülke genelinde ciddi sayılarda konut ve iş yeri inşa ettiğini belirterek bir çok kinin de bu sayede ev sahibi olduğuna dikkat çekti. Özhaseki ‘ asgari ücretin 4'te biriyle, 5'te biriyle ev sahibi olunan ülke var. Geriye kalan 10-12 bin dilimde ise son dönemde başlayan, biraz metrekareleri büyük olan 8 bin liraya kadar olan bir bölüm var. Bir de 12 bin liraya kadar bölüm olan var. Yani 10-12 bin tane konutun da taksitleri bir grubun 8 bin liraya kadar, 6 bin, 7 bin, 8 bin lira gibi. Biraz daha büyük metrajlı olanlar da 12 bin liraya kadar. Bunlar da en son dönemdeki başlayanlar ve yapılanlar. Türkiye'deki asgari ücretin yarısı gibi bazen 4'te 1'i gibi bazen 4'te 3'ü gibi bir rakamla çok şükür binlerce insan ev sahibi olabiliyor. Biz bunları devam ettireceğiz. Daha çok yapacağız, daha çok vereceğiz. Daha düşük fiyatlarla, daha uzun vadelerle, kiranın bile yarısı gibi fiyatla inşallah ev sahibi yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki’nin bu açıklamaları ise uygun fiyatlara taksit seçeneği ile bir çok vatandaşın ev sahibi olmasına yardımcı oluyor.