Toplantıdan taptaze zam çıktı! On binlerce kişiye yüzde 140 zamlı destek ödenecek

Toplu İş Sözleşmesinde yeni karar, maaşlara yüzde 98 zam, sosyal desteklere yüzde 140 zam kararı kılındı

Toplantıdan taptaze zam çıktı! On binlerce kişiye yüzde 140 zamlı destek ödenecek
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Grev aşamasında iken imzalanan maaş zammında zam oranı yüzde 98 olarak açıklandı. İşveren sendikası ile işveren sendikası arasında uzun süredir devam eden görüşmeler kapsamında nihai karar verildi. 150 bin metal işçisinin grav hazırlığında iken imzalanan 6 aylık zam protokolünde yüzde 98 zam yapılması kararı verildi. Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları geçtiğimiz gün işveren sendikası MESS tarafından toplantıya davet edildi. Uzun süren görüşmeler sonrasında zam açıklamasına istinaden sosyal haklar konusunda da imzalar atıldı. MESS 2023-2025 toplü iş sözleşmesi görüşmeleri uzun süredir devam etmekteydi. Ancak varılan bir mutabakat olmaması metal işçilerinin zam oranlarının da belirsizliğini korumasına mahal vermişti.

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Çıplak saat zamlarına yüzde 98 zam yapıldığı açıklaması MESS tarafından yapılırken, saatler konusunda da anlaşmaya gidildiği bilgisi sunuldu. Öte yandan sosyal konularda da metal işçilerini haklarının korunacağı belirtilirken, tüm sözleşme maddelerinin metal işçisinin lehine olduğu belirtildi. İş sözleşmesi maddeleri ile alakalı yapıaln açıklamada ''Saat ücreti 65 TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretleri önce 65 TL’ye yükseltilecek, daha sonra üzerine yüzde 32 oranında zam yapılacak, ardından maktu (seyyanen) olarak 30 TL daha eklenecek. Ayrıca her kıdem yılı için saat ücretlerine 15 yılı geçmemek üzere 2 TL kıdem zammı yapılacak. EYT’lilere kıdem zammı ilk işe girdikleri tarih itibarıyla yapılacak.''denildi.

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28 Eylül 2023'te başlayan görüşmelerin 5. sinin düzenlendiği ve karara varılamadığı belirtilirken, 19 Ocak, 23 Ocak ve 24 Ocak günleri için grev kararının alınması akabinde MESS'in harekete geçtiği ve zamlar ve haklar konusunda iyileştirmelerin sağlandığı belirtildi. Öte yandan sosyal desteklere yüzde 140 zam yapıldığı açıklaması sunulurken, yılın ikinci yarısında ise bu zammın enflasyon oranında olacağı belirtildi.

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