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Toplu para arayanlara Garanti BBVA'dan büyük kıyak! Bu şarta uyana 300.000 TL ödenecek

Garanti BBVA, müşterilere yönelik olarak düzenlediği yeni kredi kampanyası kapsamında, cazip faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunarak 300 bin TL’ye kadar finansman sağlıyor. Ekonomik zorlukların hissedildiği bu dönemde, diğer bankaların aksine kredi limitlerini artıran Garanti BBVA, bu büyük tutarlı kredi imkanıyla müşterilerine ekonomik destek oluyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 23:09
Toplu para arayanlara Garanti BBVA'dan büyük kıyak! Bu şarta uyana 300.000 TL ödenecek

Garanti BBVA, finansal ihtiyaçları karşılamak üzere müşterilerine özel bir kredi paketi sunuyor. Ekonomik baskının arttığı bu dönemlerde, vatandaşların lehine olan uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile dikkat çeken bu yeni ihtiyaç kredisi, Garanti BBVA tarafından sağlanıyor. Krediye erişimin zor olduğu bu zamanlarda, Garanti Bankası, genişletilmiş limit seçenekleri ve avantajlı koşullarıyla müşterilerine finansal bir can simidi sunmaktadır.

garanti bankası

GARANTİ'DEN ÖZEL DESTEK PAKETİ

Garanti BBVA, her türlü finansal gereksinime cevap vermek amacıyla, müşterilerine özel olarak hazırladığı yeni kredi kampanyasını sunuyor. Piyasadaki sıkılaşan kredi politikalarına rağmen, Garanti BBVA’nın sunduğu 300 bin TL’lik kredi paketi, birçok kişi için büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Diğer kredilerde faiz oranları %5,90 seviyelerine çıkarken, Garanti BBVA’nın 300 bin TL için belirlediği %4,03’lük faiz oranı dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra, %4,03 faiz oranıyla sunulan 300 bin TL’lik kredi için 12 aylık genişletilmiş vade seçenekleri mevcut. Bu koşullar altında kredi kullanıcılarının aylık ödeme tutarı 34 bin 305 TL olup, toplam geri ödeme miktarı 411 bin 664 TL olarak hesaplanmaktadır.

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