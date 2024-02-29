Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak

Yeni yıl itibari ile ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, özellikle de seçim senesi olması sebebiyle geri alınmaya devam ediyor. Ocak ayında İstanbul'da başlayan toplı taşıma ücretlerine yeni zam tarifesi vatandaşın cebini yormaya devam ediyor. Gün gün farklı şehirlerden toplu ulaşım ya da taksi ücretleri ile alakalı zam gelişmeleri duyurulmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Uşak'ta taksi fiyatlarına yapılan yüzde 50 zam sonrasında bir belediyeden duyurulan indirim kararı, öncülük olması adına büyük ilgi göreceğe benziyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni başlatılan uygulama kapsamında toplu ulaşım ücretlerine indirim tarifesi devreye girecek. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 1 Mart itibariyle otobüs fiyatlarına indirim tarifesinin uygulanacağı belirtildi.





Konya Belediyesi sınırları içerisinde ulaşıma yapılan indirim konusunda Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklama yaparken, indirim oranının yüzde 50 olduğu açıklanmış bulunuyor.

Yılbaşı itibari ile Yeniden Değerleme Oranı kapsamında bir çok ürün ve hizmete zam gelmişti. UKOME tarafından belirlenen güncel tarife uygulamaları Ocak-Şubat döneminde devreye girerken, vatandaş gideceği yere kat be kat zamla ulaşmaya da bu tarihlerde başlamış bulunuyor.





BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otobüs fiyatlarına yapılan indirim ile alakalı olarak başkan Altay tarafından yapılan açıklamada “Konyalı hemşerilerimizin en büyük talebi ilçelere giden taşıma araçlarının fiyatının fazla olmasıydı. Halkımızın sesine kulak vererek ilçelere yapılan taşımalarda 1 Mart itibariyle yüzde 50 indirim yapacağız. Konya her alanda örnek olmaya devam edecek. Bu alanda çalışmalara devam edeceğiz” denildi.