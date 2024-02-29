Bist 100
9.179,7 1%
DOLAR
31,23 0,07%
EURO
33,96 0,28%
ALTIN
2.040,65 0,51%

Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak

Gün gün farklı şehirlerden toplu ulaşım ya da taksi ücretleri ile alakalı zam gelişmeleri duyurulmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:00
Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak

Yeni yıl itibari ile ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, özellikle de seçim senesi olması sebebiyle geri alınmaya devam ediyor. Ocak ayında İstanbul'da başlayan toplı taşıma ücretlerine yeni zam tarifesi vatandaşın cebini yormaya devam ediyor. Gün gün farklı şehirlerden toplu ulaşım ya da taksi ücretleri ile alakalı zam gelişmeleri duyurulmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Uşak'ta taksi fiyatlarına yapılan yüzde 50 zam sonrasında bir belediyeden duyurulan indirim kararı, öncülük olması adına büyük ilgi göreceğe benziyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni başlatılan uygulama kapsamında toplu ulaşım ücretlerine indirim tarifesi devreye girecek. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 1 Mart itibariyle otobüs fiyatlarına indirim tarifesinin uygulanacağı belirtildi.

TL

Konya Belediyesi sınırları içerisinde ulaşıma yapılan indirim konusunda Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklama yaparken, indirim oranının yüzde 50 olduğu açıklanmış bulunuyor.

Yılbaşı itibari ile Yeniden Değerleme Oranı kapsamında bir çok ürün ve hizmete zam gelmişti. UKOME tarafından belirlenen güncel tarife uygulamaları Ocak-Şubat döneminde devreye girerken, vatandaş gideceği yere kat be kat zamla ulaşmaya da bu tarihlerde başlamış bulunuyor.

TL

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otobüs fiyatlarına yapılan indirim ile alakalı olarak başkan Altay tarafından yapılan açıklamada “Konyalı hemşerilerimizin en büyük talebi ilçelere giden taşıma araçlarının fiyatının fazla olmasıydı. Halkımızın sesine kulak vererek ilçelere yapılan taşımalarda 1 Mart itibariyle yüzde 50 indirim yapacağız. Konya her alanda örnek olmaya devam edecek. Bu alanda çalışmalara devam edeceğiz” denildi.

İLGİLİ HABERLER

Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar: Geçmişle hesaplaşma, maneviyatla şifa, aşkla yenilenme... İşte Koç burcu için öneriler!

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar: Geçmişle hesaplaşma, maneviyatla şifa, aşkla yenilenme... İşte Koç burcu için öneriler!

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışana müjde! Temmuz'a kadar her ay iki maaş ödemesi yapılacak
2
Kırmızı et fiyatlarına altın ayarı! İsyan ettirecek bir zam daha geldi
3
Vakıfbank dev kredi kampanyasını patlattı! Listedeki şartlara uyana koşulsuz kredi
4
Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek
5
Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!
6
PTT 2 çocuğa kadar 3 bin 610 TL- 6 bin 505 TL destek ödeyecek
7
Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak

Dahiler Tek Bakışta Fark Ediyor! İnsanların Sadece %1'i Farklı Olan Elmayı 8 Saniyede Tespit Edebilir!

Fayansları ışıl ışıl yapan temizlik yöntemi! Tek malzemeyle banyo ve mutfak parlayacak

İzmir'de iki TIR birbiri ile çarpıştı: Arada kalan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Yengeç ve Yükselen Yengeç burçları, Rüyalarınız işaret olabilir! İşte Yengeç burcu için öneriler

Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı

İkizler Burcu: Mart ayında sana neler bekliyor? İşte İkizler burcu için öneriler

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar: Geçmişle hesaplaşma, maneviyatla şifa, aşkla yenilenme... İşte Koç burcu için öneriler!

Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak