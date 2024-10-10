Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

TBMM 1 Ekim 2024’te yeni yasama dönemine başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemi ise bir hayli yoğun seyrediyor. Özellikle torba yasa tasarısı, taşeron işçiler için büyük bir kadro müjdesini, erken emeklilik imkanlarını ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeriyor. 86 maddeyi kapsayacağı bilinen bu geniş kapsamlı düzenlemeler akabinde, çalışma hayatında sil baştan değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO 2024- 2025

Taşeron işçiler, 2023 yılından bu yana kadroya geçme konusunda gelişmeleri yakından takip edip, yapılacak açıklamayı ve onayı bekliyor. BMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan torba yasada, 100 bin taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddelerin yer alması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama ile birlikte taşeron işçinin umutları da yeşermiş bulunuyor. Değerlendirme aşamasında olan taşerona kadro konusu, Işıkhan tarafından yasalaşma süreci ile ilgili net tarihler açıklaması bekleniyor.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE

Torba yasa tasarısı yalnızca taşeron işçileri değil, aynı zamanda kamu çalışanlarını da kapsayacak. Bu kapsamda 1. dereceye ykselmeyi bekleyen memurlar da gelecek müjde için sabırsızlanıyor. Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi planlanırken, verilecek onay akabinde 500 binin üzerinde memurun emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde artış sağlanacağı tahmin ediliyor.

ESNAF VE BAĞKUR PRİM DÜZENLEMESİ

SSK ve Bağkur’lular farklı prim sayısında emekli olabiliyor. 7200 gün sayısına ulaşan SSK’lı emekli olmaya hak sahibi olurken, küçük esnafa sağlanacak yeni düzenleme ile 9000 gün olan Bağkur primlerinin SSK ile eşitlenmesi bekleniyor.

EV HANIMLARINA PRİM DESTEĞİ VE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Ev hanımlarına da emeklilik hakkının sağlanacağı yeni yasa kapsamında prim desteğ ive bazı yan haklar ile birlikte erken emeklilik kapılarının aralanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesine yönelik yıpranma payı sisteminin uygulanması da gündemde.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Emeklinin refahının arttırlması amacıyla ve sağlık sektöründen faydalanılmasının arttırılamsı amacıyla emekliye yeni desteklerin verileceği belirtilirken, torba yasayla getirilecek reformlar, çalışma hayatını doğrudan etkileyeceği bilinirken, TBMM'nin bu önemli yasayı en kısa sürede onaylaması bekleniyor.



