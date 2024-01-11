Toyota son dakika fiyat listesini değiştirdi! Sıfır araçta fiyat tarifesi sil baştan

TOYOTA’NIN OCAK AYI FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!

Toyota, otomobil tutkunlarının en sevdiği markalar arasında yer alıyor. Toyata nın 2024 Ocak ayı fiyatını merak edenler için yeni güncel fiyat listesini sizlerle paylaşacağız. İşte yeni toyata araçların ocak fiyatları…..





2024 yılında en çok merak edilen arasında alalık ayına göre araçların fiyatlarının artıp artmadığı oldu. İşte güncel fiyatları ile Toyata araçların güncel listesi. Toyota tarafından yapılan açıklama baz alınarak güncel fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte detaylar….

İlk olarak belirtmek gerekir ise Toyota modelleri arasında en çok tercih edilen modellerinin başında Corolla Sedan var. 2024 model yılı için Corolla Sedan’ın fiyatı 1.219.500 TL şuan itibari ile. olarak belirlenmiş durumda. Ancak Ocak ayına özel bir kampanya yapıldı ve bu araçlar 1.039.500 TL’ye kadar düştü. Araç alacak lar bu fiyat tekliflerini kaçırmasın.

SUV segmenti modellerinde de Corolla Cross’un fiyatları da yeni yılla beraber değişti. Ocak 2024 itibarıyla Corolla Cross’un fiyatı 1.708.300 TL olmuştu. Ancak bu model henüz piyasada yer almıyor. 1.8 Hibrit motor ve farklı donanım özellikleri ile Corolla Passion X-Pack ise şu an 2.074.800 TL fiyatından alıcılarını bekliyor.

TOYOTA FİYATLARI OCAK 2024 FİYAT LİSTESİ:

• 1.5 Vision Multidrive S: 1.219.500 TL (Kampanya: 1.039.500 TL)

• 1.5 Dream Multidrive S: 1.334.500 TL (Kampanya: 1.178.500 TL)

• 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.416.000 TL (Kampanya: 1.259.500 TL)

• 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.501.500 TL (Kampanya: 1.345.000 TL)

• 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.622.500 TL (Kampanya: 1.466.000 TL)

Toyota Corolla Hibrit Fiyat Listesi (Ocak 2024)

• 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.504.500 TL (Kampanya: 1.429.000 TL)

• 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.559.500 TL (Kampanya: 1.481.500 TL)

• 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.600.000 TL (Kampanya: 1.520.000 TL)

• 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.718.000 TL (Kampanya: 1.632.000 TL)

Toyota Corolla Cross Fiyat Listesi (Ocak 2024)

• 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.708.300 TL (Kampanya: 1.545.000 TL)

• 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.757.400 TL (Kampanya: 1.590.000 TL)

• 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.912.400 TL (Kampanya: 1.734.000 TL)

• 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.047.000 TL (Kampanya: 1.847.000 TL)

• 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.074.800 TL (Kampanya: 1.874.800 TL)

Toyota Yaris Cross Fiyat Listesi (Ocak 2024)

• 1.5 Dream Multidrive S: 1.421.000 TL (Kampanya: 1.250.000 TL)

• 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.452.800 TL (Kampanya: 1.283.000 TL)

• 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.512.100 TL (Kampanya: 1.342.000 TL)

Toyota Yaris Cross Hibrit Fiyat Listesi (Ocak 2024)

• 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.545.600 TL (Kampanya: 1.375.000 TL)

• 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.577.500 TL (Kampanya: 1.407.500 TL)

• 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.638.500 TL (Kampanya: 1.468.500 TL)

• 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.829.500 TL (Kampanya: 1.659.500 TL)