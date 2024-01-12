Trafik sigortası yaptıran tüm araç sahiplerini kapsıyor! O şart bertaraf edildi

2024 yılı itibariyle trafik sigortasında güncellemeler yapıldı! İşte ayrıntılar...

Trafik sigortası yaptıran tüm araç sahiplerini kapsıyor! O şart bertaraf edildi
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Sigortacılık sektöründe önemli bir dönüşümün sinyali verildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu eski Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 2024 yılında yürürlüğe girecek olan trafik sigortasına ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı.

Eroğlu'nun açıklamalarına göre, ilk olarak sigorta şirketlerinin zorunlu teklif sunma zorunluluğu kaldırılacak. Böylece sürücüler, farklı şirketler arasında kendilerine en uygun teklifi tercih etme imkanına kavuşacak.

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İkinci önemli değişiklik ise tazminat hesaplamalarında yaşanacak. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda, tazminat tutarları artık mevzuatta belirlenemeyecek. Mahkeme kararları esas alınarak, zararların kaynağına odaklanan ve hızlı çözüm üreten bir yaklaşım benimsenecek.

Eroğlu ayrıca, kişiye özel poliçeler ve davranışları teşvik eden uygulamalarla sürücülerin sigortadan aldıkları hizmeti yükselteceklerini ifade etti. 2024 yılında hayata geçecek bu yeni düzenlemelerle trafik sigortasının daha şeffaf, adil ve sürücü odaklı hale geleceği belirtildi.

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