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Tüm halka duyuruldu: Su faturası derdine son verdirecek yeni destek açıklandı

Yaşanan yüzyılın felaketi sonrasında yaraların sarılması adına hükümete ek olarak belediyeler de halka özel olarak destek programları başlatmaya devam ediyor. Islahiye ve Nurdağı Belediyelerinde halka özel destekler açıklanırken, depremden ilgilenen vatandaşa yönelik destekler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 23:12
Tüm halka duyuruldu: Su faturası derdine son verdirecek yeni destek açıklandı

Belediye seçimlerine sayılı gün kaldı. Belediye başkanları koltuk kaybetmemek adına bir çok vaatlerini açıklarken, kimi belediyelerde de direkt uygulama başlamış bulunuyor. Emekliye, öğrenciye, ihtiyaç sahibine ve kadınlara sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmezken emekli yılı ilan edilmesi sebebiyle bir çok artı ek ödeme açıklaması yapılmaya devame diyor. Özellikle de deprem bölgelerinde halka özel olarak belediyeler tarafından bir çok destek sağlanıyor. Yaşanan yüzyılın felaketi sonrasında yaraların sarılması adına hükümete ek olarak belediyeler de halka özel olarak destek programları başlatmaya devam ediyor. Islahiye ve Nurdağı Belediyelerinde halka özel destekler açıklanırken, depremden ilgilenen vatandaşa yönelik destekler devam ediyor. 

tl

ISLAHİYE VE NURDAĞI BELEDİYELERİNDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Gaziantep'te depremden etkilenen iller arasında yer alıyor. Gaziantep Belediyesi tarafından tüm halkı ilgilendirecek bir çok destek sağlanırken, son gelişme de Gaziantep Islahiye Belesiyesi'nden duyurulmuş bulunuyor. 

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada tüm Islahiye hakını yakından ilgilendiren destek programını açıkladı. Onayı verilen destek programının 18 boyunca süregeleceği de açıklanmış bulunuyor. 6 Şubat itibari ile başlayan uygulamada su faturaları belediye tarafından karşılanıyor. 

Öte yandan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden öğrencilere özel olarak da yeni bir destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Üniversite öğrencilerine özel olarak sağlanan destekde 2 bin lira destek verilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin tarafından yapılan açıklamada  "Deprem bölgesinde üniversiteye giden çocukların ciddi bir eğitim ihtiyacı var. Bütün verilen kitaplar enkaz altında kaldığı için kitap almaları gerekiyor. Bu kararı ondan sonra getirdik." denildi. Islahiye Belediyesi tarafından da 18 ay boyunca sağlanan destek devam ediyor.

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