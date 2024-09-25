Türk Hava Yolları’ndan Uygun Fiyatlı Seyahat Fırsatı: 24-26 Eylül Tarihleri Arasında Ucuz Bilet Kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına unutulmaz bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında bilet alacak yolcular, 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında uygun fiyatlarla uçma fırsatını yakalayacak. Kış aylarında seyahat etmeyi planlayanlar için harika bir fırsat olan bu kampanya, hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenleri hedef alıyor.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ FİYATLAR

Kampanya dahilinde, yolcuların farklı uçuş seçeneklerine göre belirlenen fiyatlar dikkat çekiyor. EcoFly sınıfında sunulan biletler, 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, diğer ücret sınıflarında da cazip fiyat seçenekleri yer alıyor.

Fiyatlar şu şekildedir:

EcoFly: 849 TL

849 TL ExtraFly Paketleri: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında: 1.229 TL

PrimeFly Paketleri: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında: 1.299 TL

Diğer Yurt İçi Uçuşlar için: ExtraFly Paket: 1.179 TL PrimeFly Paket: 1.239 TL



Bu kampanya kapsamında toplamda 100.000 adet koltuk tahsis edilmiştir. Seyahat etmek isteyenler, bu fırsatları kaçırmamak için hızlı davranmalıdır.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER

Kampanyadan yararlanmak için bilet alımının 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Seyahat ise 18 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarihler aralığında, kış tatilini değerlendirmek isteyen yolcular için harika bir fırsat sunulmuş oluyor.

UÇUŞ SEÇENEKLERİ VE HIZLI REZERVASYON İMKANI

Kampanya dahilindeki uçuşlar, Türkiye’nin çeşitli şehirlerine yönlendirilmiştir. Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı sayesinde yolcularına çok sayıda destinasyon sunarak, her türlü seyahat ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Özellikle kış aylarında tatil planlayanların yanı sıra iş seyahatleri için de uygun biletler mevcut.

Bilet almak isteyen yolcular, THY’nin resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından kolayca rezervasyon yapabilirler. Hızlı ve pratik bir şekilde bilet almak, bu kampanyadan faydalanmanın en etkili yolu olacaktır.

KAMPANYA HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

Türk Hava Yolları, bu kampanyasıyla sadece uygun fiyat sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de ön planda tutmayı hedefliyor. Yolcular, seyahatleri sırasında THY’nin sunduğu konforlu hizmetlerden de yararlanabilecekler.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen yolcular, Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirler.

Türk Hava Yolları’nın 24-26 Eylül tarihleri arasında başlattığı bu kampanya, uygun fiyatlarla seyahat etme fırsatı arayanlar için büyük bir avantaj sunuyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapmaya başlayan yolcular için harika bir alternatif olan bu kampanya, sınırlı sayıda koltukla sınırlıdır. Seyahat etmek isteyenlerin bilet alımında acele etmeleri önemlidir.

Bu fırsatları kaçırmamak için hemen Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesini ziyaret edin ve seyahat planlarınızı oluşturun! Unutmayın, uygun fiyatlar ve geniş uçuş seçenekleriyle Türk Hava Yolları ile kış tatilinizi keyifle geçirebilirsiniz