Türkiye dahil tüm piyasaları alt üst eden gelişme! Devalüasyon kararı verildi

Mısır'da bir süredir döviz fiyatlarının dalgalı seyretmesi ülkeyi adeta döviz krizinin gölgesinde bırakmışa benziyor. Mısır Merkez Bankası bugün aldığı 2 kritik kararı Sabah saatlerinde açıklarken dünya genelinde Piyasalar adeta alt üst oldu.

Mısır'da 600 baz puanlık faiz artışına gidildiği ve devalüasyon devreye girdiği açıklandı. Enflasyonun kontrol altına alınması adına ve döviz kurunu stabil hale getirmek için atılan faiz artışı adımı, halkı sermaye girişine teşvik ettirmek adına sunulurken, dünya genelinde esas dikkat çeken konu ise devalüasyon konusu olarak gündeme çıkmış bulunuyor.

MISIR!DA DEVALÜASYON İLAN EDİLDİ

Resmi ve gayri resmi olarak döviz kurlarını eşitlenmesi adına düzenlenen bu uygulama ile Mısır Pound'unun Amerikan doları karşısında değer kaybetmesi bekleniyor. Dolar -Mısır poundu kuru onay verilen devalüasyon sonrasında %50 değer kazandığı belirtilirken, 42 seviyelerine kadar yükseldiği açıklandı.





Mısır halkının yüksek enflasyonla boğuşması için bu anlamda harekete geçildiği açıklandı. Ancak Mısır'da karar verilen devalüasyon uygulaması özellikle de ithal edilecek olan ürünlere fiyat artışı olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Her ne kadar kurun eşitlenmesi adına imzası atılan faiz artışı ve devalüasyon kararları, halk ve dünya genelinde olumsuz etkiye yol açabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonda artış halkın alım gücünde düşüşe sebep olacağı tahminleri açıklanırken, ithal ürünlerin de fiyatlarında artık yaşanacağı tahmin ediliyor