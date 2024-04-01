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Türkiye'nin CDS Puanı seçim sonrası düşüşe geçti!

Türkiye'nin kredi risk primini gösteren CDS puanı, yerel seçimlerin ardından belirgin bir düşüş yaşadı. Seçim öncesi 320 puan olan CDS, seçim günü 311 puana kadar geriledi ve seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte bu değer 305 puana kadar düştü.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 19:27
Türkiye'nin CDS Puanı seçim sonrası düşüşe geçti!

Türkiye'nin kredi risk primini gösteren CDS puanı, yerel seçimlerin ardından belirgin bir şekilde düşüş yaşadı. Perşembe gününe 320 puandan başlayan ve gün içinde 323 puana kadar yükselen CDS, seçimlerden bir gün önce olan dün gece 311 puana kadar düşerek haftayı kapattı. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte bu değer 305 puana kadar geriledi. Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) oranları, son dönemde yaşanan değişimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Merkez Bankası'nın faizleri 500 baz puan artırmasının ardından CDS oranları, 3,5 aylık zirvesi olan 341 puandan düşüşe geçmiş ve 328'e kadar gevşemişti.

Ancak, CDS oranlarında yaşanan gevşeme devam ediyor. Ekonomim.com'da yer alan verilere göre, CDS oranları son günlerde gözle görülür bir düşüş gösterdi. Perşembe gününe 320 puanla başlayan CDS, gün içinde 323 puana kadar yükseldi. Ancak, dün seçimlerin yapıldığı hafta sonuna 311 puanla girdi.

Seçim sonrası 305 puana kadar düştü

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte CDS oranları, sabah saatlerinde 310 puanla güne başladı ve öğleden sonra 305 puana kadar geriledi. Uzmanlar, yurt dışı piyasaların paskalya tatili nedeniyle kapalı olmasına rağmen CDS'deki bu düşüşü olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorlar. Beklentiler, CDS'in 300 puanın altına düşebileceği yönünde.

CDS puanı nedir?

CDS, Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak adlandırılıyor. Bu, aslında bir çeşit sigorta işlemi olarak tanımlanabilir. Ülkelerin veya şirketlerin dış borçlarına karşı alınan sigorta poliçesi olarak bilinen CDS, genellikle tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

CDS primi, ülkelerin dış borçlanmalarına karşı büyük uluslararası yatırım bankaları tarafından sağlanıyor. Bu bankalar, ülkelerin geri ödeme yeteneğini inceleyerek bir risk oranı belirliyorlar. Bu oran, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarla destekleniyor ancak diğer faktörler de dikkate alınıyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi en son 2022 yılında 885 puanı görmüş, bu da 2003'ten bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.

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