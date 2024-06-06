Bist 100
10.279,69 0%
DOLAR
32,25 0,07%
EURO
35,26 0,47%
ALTIN
2.446,69 0,78%

Türkiye'nin ekonomik durumu iyileşiyor! Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra pozitif bölgeye geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik istikrarına ilişkin olumlu gelişmeleri duyurdu: Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselerek, 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 21:04
Türkiye'nin ekonomik durumu iyileşiyor! Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra pozitif bölgeye geçti

Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 4 yıl aradan sonra pozitif bölgeye geçti: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin finansal ve makroekonomik istikrarının güçlendiğini ve rezervlerin artmaya devam ettiğini duyurdu. Yılmaz, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 143,6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ve swap hariç net rezervlerin yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçtiğini belirtti. Bu artışta uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerinin artması ve yurtiçi döviz talebinin azalmasının etkili olduğunu vurguladı. Yılmaz, rezervlerdeki bu artışın dezenflasyon sürecini hızlandırarak ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağını öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretliler, emekliler, memurlara duyuruldu! Tek seferde 50.000 TL alabilirsiniz

SSK, Bağkur emeklisi sevinçten çıldıracak! Maaşlara bu miktar eklenecek

SGK'dan emeklilik yaşına müdahale! Tek şartla 48-49-50 yaş ile emeklilik kapısı açıldı

Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

SSK, Bağkur emeklisi sevinçten çıldıracak! Maaşlara bu miktar eklenecek

Asgari ücretliler, emekliler, memurlara duyuruldu! Tek seferde 50.000 TL alabilirsiniz

SGK'dan emeklilik yaşına müdahale! Tek şartla 48-49-50 yaş ile emeklilik kapısı açıldı

Akbank müşterilerine gece yarısı duyuruldu! Hemen şubeye gidilmesi gerekiyor

Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

En düşük faizle 250.000 TL kredi kapısı açıldı! O bankadan çalışana emekliye süper kredi

10.000 TL ila 15.000 TL maaşı olan emekliler dikkat! 6 bin 250 TL ek ödeme onaylandı

Ziraat Bankası borcu olanın imdadına koştu! Tek şartla borçları silecek

Bayram öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisine 25.500 TL ödeme onay verildi

Aylık 2.158 TL taksitle 250.000 TL kredi fırsatı! Kamu bankasından düşük faizli kredi

Çalışana müjde sabah 09.00'da açıklandı! Bayramda 4 bin lira ikramiye geliyor

Nakit derdi çeken emekliye 11.000 TL nakit destek! 00.00'da resmen duyuruldu