Türkiye'nin ekonomik durumu iyileşiyor! Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra pozitif bölgeye geçti

Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 4 yıl aradan sonra pozitif bölgeye geçti: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin finansal ve makroekonomik istikrarının güçlendiğini ve rezervlerin artmaya devam ettiğini duyurdu. Yılmaz, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 143,6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ve swap hariç net rezervlerin yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçtiğini belirtti. Bu artışta uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerinin artması ve yurtiçi döviz talebinin azalmasının etkili olduğunu vurguladı. Yılmaz, rezervlerdeki bu artışın dezenflasyon sürecini hızlandırarak ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağını öne sürdü.