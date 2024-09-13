Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye'de önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan anlaşma doğrultusunda, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım planlanıyor. Bu kapsamda, Manisa'da kurulacak elektrikli ve hibrit otomobil üretim tesisi ve sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi ile Türkiye’de otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bu büyük yatırımın yanı sıra BYD, Manisa ve İstanbul'da çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapmaya başladı. İşte detaylar...

BYD’DEN TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Çinli otomobil devi BYD, Temmuz 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile önemli bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kurması ve burada elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi yapması planlanıyor. Aynı zamanda, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi de bu yatırımın bir parçası olacak.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, 2026 yılının sonunda tesiste üretime başlanması hedefleniyor. Bu üretim tesisi, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisine önemli bir katkı yapacak. Bu yatırım, Türk otomotiv sanayisi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÇİN’İN ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMLARINA YÖNELİK ENDİŞELER

Son zamanlarda uluslararası medyada yer alan iddialara göre, Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine "teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama" çağrısında bulunduğu belirtiliyor. Bu çağrı, Çin’den Türkiye’ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımların geleceği hakkında bazı soru işaretleri yarattı.

Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, BYD ve diğer Çinli otomobil üreticileri ile Türkiye’de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi bir aksaklık beklenmediğini açıkladı. Bakanlık yetkilileri, Avrupa’da da yankı bulan bu büyük yatırım anlaşmasının planlandığı şekilde sorunsuz bir biçimde devam ettiğini belirtti.

BYD’DEN İSTANBUL VE MANİSA İÇİN PERSONEL İLANLARI

BYD, Türkiye’deki yatırım planları doğrultusunda Manisa ve İstanbul için çeşitli pozisyonlarda personel alım ilanları yayınladı. BYD Avrupa’nın resmi LinkedIn hesabından yapılan açıklamalara göre, Manisa’da açılacak pozisyonlar arasında "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" gibi alanlarda iş ilanları bulunuyor.

İstanbul için ise "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlarda iş ilanları verilmiş durumda. BYD’nin Türkiye’de bu kadar büyük çaplı bir yatırım planlaması ve personel alımına başlaması, Türkiye’deki yatırım ortamının giderek daha cazip hale geldiğini gösteriyor.

TÜRKİYE’DEKİ DİĞER ÇİN MARKALARI VE YATIRIM PLANLARI

BYD’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı, Türk otomotiv sanayisi için yeni bir dönemin kapılarını aralarken, bu yatırımın diğer Çinli otomobil markaları için de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Chery, Skywell, MG ve DFSK gibi diğer Çinli markaların da Türkiye’de yatırım konusunda çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

BYD’nin ardından Türkiye’de yatırıma en yakın adaylardan biri olan Chery markası, Türkiye’de yatırım konusunda uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyor ve detaylı fizibilite çalışmaları yapıyor. Skywell ve MG gibi markalar da Türkiye'de yatırım yapma konusunda ciddi adımlar atarken, Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK'nin Türkiye operasyonları, markanın Avrupa’ya açılan kapısı olarak önemini koruyor.

LİTYUM PİL ÜRETİCİSİ GANFENG LITHIUM’UN TÜRKİYE YATIRIMI

Dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden biri olan Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile bir anlaşma imzaladı. Bu yatırım, Türkiye’deki enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi açısından büyük bir öneme sahip.

TÜRKİYE’NİN OTOMOTİVDE YÜKSELEN ROLÜ

BYD’nin Türkiye’ye yapacağı dev yatırım, Türk otomotiv sektörünün uluslararası arenada daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Türkiye, Çinli markalar için Avrupa’ya açılan bir kapı olarak değerlendiriliyor ve bu yatırımlar, Türkiye’nin otomotiv üretim merkezi olma yolundaki konumunu pekiştiriyor. Yerli üretimin iç pazardaki payının artırılması ve yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere uygulanan ilave gümrük vergileri de bu yatırımların hızlanmasına katkı sağladı.

Önümüzdeki dönemde, BYD ve diğer Çinli otomobil markalarının Türkiye’deki yatırımları ile birlikte, Türkiye otomotiv sanayisinin daha da büyümesi ve küresel pazarda rekabet gücünü artırması bekleniyor.