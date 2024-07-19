TÜVTÜRK’e gidenler dikkat! O ücretler iade edilecek

Araç sahipleri için Temmuz ayı ödemelerle dolu olarak geçiyor. Maliyet zamlarının yanı sıra TÜVTÜRK muayene ücretleri ve MTV ödemeleri cepleri yorabiliyor. Ancak geçtiğimiz gün alınan bir karar doğrultusunda TÜVTÜRK muayenesi gerçekleştiren sürücüye, belli şartları sağlaması durumunda o ödemelerin bedavaya geleceği belirtilmiş bulunuyor. Tüketici Hakem Heyeti'nin aldığı emsal karar ile araç muayene ücretlerinde tarihi bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Özdemir isimli bir vatandaşın girişimleriyle alınan Tüketici Hakem Heyeti kararı, araç muayene ücretlerinde yaşanan haksız uygulamalara son vereceğe benziyor. Özdemir, Seydişehir'deki bir araç muayene istasyonunda 1130,44 TL muayene ücretini kredi kartıyla ödediğinde 128,18 TL ek ücret talep edilmesiyle karşı karşıya kalan birey, THH’ne başvuruda bulundu.





Tüketici Hakem Heyeti: Ek Ücret Haksız!

Tüketici Hakem Heyeti, Özdemir'in başvurusunu değerlendirerek, kredi kartı kullanımında alınan ek ücretin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğuna karar verdi. Bu sayede Özdemir'e 128,18 TL'lik ek ücret iade edildi. Alınan bu karar tüm vatandaş için büyük önem arz ediyor. Herkesin bilgisi dahilinde olması gereken bu ile alakalı olarak uzmanlar, fazla ödeme alınması durumunda hak aranması gerekliliğini belirtiyor.

Özdemir, bu mücadeleyi sadece kendi için değil, haksız yere ek ücret ödemek zorunda kalan tüm sürücüler için verdiğini ifade ediyor. Amacının bu tür haksız uygulamaların sona erdirilmesi ve vatandaşların haklarını aramalarını teşvik etmek olduğunu belirtiyor. Avukatı Emre Akman ise bu davanın, araç muayenesi sırasında kredi kartı ile ödeme yapanlar için belirli haklarının olduğunu vurgularken, benzer mağduriyet yaşayan vatandaşlar için örnek teşkil edeceğini belirtti. Tüketici Hakem Heyeti'nin aldığı bu önemli karar ile araç muayene ücretlerinde yaşanan haksızlıklara son veriliyor. Sürücülerin haklarını bilmeleri ve yasal yollardan çözüm talep etmeleri önem taşıyor..