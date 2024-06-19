Uçak biletlerinde yüzde 50 indirim! 1500 TL bedavaya gelecek

Uçuş tutkunları ve tatil planı yapanlar, indirimli bilet fiyatlarını yakından takip ediyor. Hal bu iken gerek indirimli tatil fırsatı sunacak gerekse de ulaşım masraflarını düşürecek kampanyalar yakından araştırılıyor. TEB ve Pegasus, 1 Haziran'da başlayann ve 30 Haziran 2024 'e kadar geçerli olacak özel bir kampanya ile TEB Bireysel kredi kartı sahiplerine Pegasus uçak bileti alımlarında 1.500 TL'ye varan indirim imkanı sağlıyor. TEB tarafından başlatılan kampanya yeni müşterileri ilgilendirirken, belirtilen kod ile CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olan birey kampanyadan faydalanıyor.

TEB PEGASUS KAMPANYASI

Pegasus İnternet Sitesi üzerinden ya da mobil uygulamadan; baka müşteri olunması ve bunun da "PGS2024" kodu ile sağlanması durumunda harcama yapan bireye 1500 TL'ye varan indirim sağlanıyor. 3.000 TL ve üzeri alışveriş yapan her müşteri indirim kampanyasına dahil oluyor.





UÇAK BİLETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

ilk kez TEB müşterisi olan bireyin faydalandığı kredi kampanyasında ilk bilet alımının 3000 TL'nin üzerinde olması durumunda yarı yarıya ödeme yapılmasını sağlayan kampanyada 1500 TL geri iade yapılacağı belirtildi. Her yeni müşterinin bir kere faydalandığı kampanyadan en fazla 1500 TL ödüle hak sahibi olunabiliyor

Müşteri olunması akabinde kredi kartı ile harcama yapma zorunluluğunun bulunduğu kampanyada TEB Bireysel kredi kartları ile yapılacak alışverişlerde imkan sağlanıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada Banka kartları ve Ticari kredi kartlarının geçerli olmayacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanya için bonus özelliği olan kredi kartlarının kullanım zorunluluğu mevcut iken 30 Haziran'a kadar müşteri işlemlerini tamamlamış ve akabinde de evrakların tamamlanması ilemkredi kartı limiti oluşan bireyin kampanyaya dahil olacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanya kapsamında hak sahibi olunan 1500 TL ödül iadesi, 16 Temmuz da hesaplara aktarılacak iken 1 ay kullanım süresi bulunduğu belirtilmiş bulunuyor.