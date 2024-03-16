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Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Bitcoin aylar sonra tekrar yükselmeye başladı, yükseliş günlerdir devam ediyor! Peki bu yükseliş daha ne kadar sürecek? Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.03.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 12:51
Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Dünya genelinde en yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin, son günlerde üst üste kırdığı rekorlarla dikkat çekiyor. Değeri dolardaki zayıflığın etkisiyle 72 bin doları aşarak tarihi bir zirveye ulaşan Bitcoin, geçen haftadan itibaren süregelen yükselişini sürdürüyor.

Bu çıkışta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) onayına dair beklentiler etkili oldu. Benzer bir onayın İngiltere'den gelme hazırlığı da, Bitcoin'in değerindeki artışı destekledi. Analistlere göre, ETF'lerin kripto piyasasındaki önemi ve kurumsal yatırımcıların ilgisi, yatırımcıların Bitcoin'e duyduğu heyecanı artırıyor.

Kathleen Brooks, İngiltere'deki düzenleyici kurumun kararının, Bitcoin'in yanı sıra diğer kripto paraların da ana akım haline geldiğini gösterdiğini belirtiyor. ABD'deki Bitcoin ETF'lerine olan 10 milyar dolarlık girişin ardından, küresel talebin arttığına dikkat çekiyor.

bitcoin yatırımı

Bitcoin madencilerine verilen ödülün önümüzdeki ay ikiye bölünmesi, blok zincirin oluşturulmasına katkıda bulunan Bitcoin madencilerini destekleyerek birim fiyatına güçlü bir destek sağlıyor. Ancak uzmanlar, Bitcoin'in son derece değişken bir varlık olduğunu ve yükseldiği kadar hızlı düşebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Fiona Cincotta, Bitcoin'in güçlenerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardında güçlü ETF girişleri ve önümüzdeki ayki ikiye bölünme etkinliğinin etkili olduğunu belirtiyor. Ancak 100.000 doların bir sonraki hedef olabileceği tahminine karşın, Bitcoin'in son derece değişken olduğunu ve hızla düşebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD istihdam verilerindeki zayıflama, doların değer kaybetmesine neden olarak Bitcoin'e ivme kazandırdı. Ocak ayından bu yana yüzde 70'e yakın bir değer artışı gösteren Bitcoin, geçmişte yaşadığı çöküşün ardından 15.000 dolara kadar gerilemişti. Ancak şu anki fiyatıyla tarihi zirvelere yaklaşıyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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