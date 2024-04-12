UEFA Disiplin Komitesi Galatasaray'lı Okan Buruk ve Kaan Ayhan'ın cezasını açıkladı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Sparta Prag ile karşılaştı. Karşılaşma Galatasaray'ın yenilgisi ile sonuçlandı. Maçın akabinde çıkan olaylar sebebiyle Okan Buruk'a 2 maç cezası verilirken, kırmızı kart yiyen Kaan Ayhan'a ise 1 maç ceza verildi.

UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Avrupa Ligi tarafından Galatasaray'a verilen cezalar kesinleşti. 22 Şubat'ta Galatasaray-Sparta Prag maçında yaşanan olayların neticelendirilmesi beklenmekteydi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 2 maç men cezası alırken, maç analisti Serhat Doğan'a hakaret edilmesi sonrasında da 3 maç men cezası verildi.

Bu kararlar, maçın atmosferinde yaşanan olumsuzluklara karşı alınmış önlemler olarak değerlendirilebilir.