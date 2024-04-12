Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

UEFA Disiplin Komitesi Galatasaray'lı Okan Buruk ve Kaan Ayhan'ın cezasını açıkladı

UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Avrupa Ligi tarafından Galatasaray'a verilen cezalar kesinleşti.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 17:28
UEFA Disiplin Komitesi Galatasaray'lı Okan Buruk ve Kaan Ayhan'ın cezasını açıkladı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Sparta Prag ile karşılaştı. Karşılaşma Galatasaray'ın yenilgisi ile sonuçlandı. Maçın akabinde çıkan olaylar sebebiyle  Okan Buruk'a 2 maç cezası verilirken, kırmızı kart yiyen Kaan Ayhan'a ise 1 maç ceza verildi. 

UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Avrupa Ligi tarafından Galatasaray'a verilen cezalar kesinleşti. 22 Şubat'ta Galatasaray-Sparta Prag maçında yaşanan olayların neticelendirilmesi beklenmekteydi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 2 maç men cezası alırken, maç analisti Serhat Doğan'a hakaret edilmesi sonrasında da 3 maç men cezası verildi.

 Bu kararlar, maçın atmosferinde yaşanan olumsuzluklara karşı alınmış önlemler olarak değerlendirilebilir.

İLGİLİ HABERLER

Özel sektör çalışanlarına ikramiye gibi ödeme! En az 1.983 TL ek ödeme yapılacak

Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Altın almak için o tarih son!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 8000 TL maaşa ek ödeme! Meclis onayı verdi

Havanın güzelliğini fırsat bilen piknikçiler soluğu BİM'de alacak! BİM 14 Nisan 2024 indirimli ürünleri sakın kaçırmayın! Kamp sandalyesi, gölgelikli salıncak...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
4
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Altın almak için o tarih son!

Acil nakit arayana faizsiz 25.000 TL sürprizi! 3 gün içinde başvuru şartı var

18 yaşını geçene o bankadan bayram harçlığı! Kimliğiyle gelen parayı götürecek!

Havanın güzelliğini fırsat bilen piknikçiler soluğu BİM'de alacak! BİM 14 Nisan 2024 indirimli ürünleri sakın kaçırmayın! Kamp sandalyesi, gölgelikli salıncak...

ING Bank SMS ile başvurana 15.000 TL nakit sözü verdi! 5 dakikada cüzdanlar para dolacak

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 8000 TL maaşa ek ödeme! Meclis onayı verdi

Özel sektör çalışanlarına ikramiye gibi ödeme! En az 1.983 TL ek ödeme yapılacak

KPSS şartı kaldırıldı! TÜBİTAK yüksek maaşla dev personel alımını başlattı

Ayda sadece 1.666 TL öderim diyene faizsiz kredi kampanyası! Tek başvuruyla hemen hesapta

Emekli maaşı 10 bin TL olana bayram öcesi son jest! SSK, Bağkurlular hemen kontrol etsin

Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

Parası olan koşa koşa ona yatırıyor! En çok kazandıran yatırım aracı o oldu!