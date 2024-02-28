Ulaşım ücretlerine Şubat sonu zammı! Yüzde 50 zamlı yeni tarifeler güncellendi

Yeni yıl itibari ile ürün ve hizmet zamları vatandaşın cebini yoracak seviyeye ulaşmış bulunmakta. Enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesinin sebep olduğu bu değişimlere gün gün yenisi eklenmeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen UKOME toplantısı akabinde ulaşım araçlarına ve taksilere yapılan zammın akabinde gün gün yeni güncellemeler de sunulmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ve maliyetlerin artması sebebiyle bir ilde daha ulaşıma zam yapıldı.

Uşak'tan duyurulan haberde taksi fiyatlarının revizeye girdiği belirlenirken güncel taksi fiyatlarının güncellenmesi sonrasında yeni rakamlar paylaşıldı. Yapılan zam uygulamasınınyarın itibari ile devreye gireceği belirtildi.





TAKSİMETRE FİYATLARINA ZAM

Uşak Taksiciler Birliği tarafından yapılan açıklamada 29 Şubat itibari ile taksimetre açılışlarının 35 TL'ye yükseltildiği açıklanırken, konu ile alakalı yeni liste sunuldu. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası sunduğu yeni listede 100 mt. için 3.5 TL olarak güncellendiği belirlendi.

KM bazında 23 TL olan güncel taksimetre açılışının 35 TL'den başlayacağı belirtilirken, söz konusu zam sebebinin akaryakıt fiyatları ile maliyet artışı olarak belirlendi.

Mevcut taksi fiyatları güncellemesinin yüzde 50 zamlandığı belirtilirken, 80 TL olan indi bindi bu kapsamda 120 TL'ye yükseldi.