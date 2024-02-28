Bist 100
9.138,8 0%
DOLAR
31,19 0,14%
EURO
33,81 0%
ALTIN
2.030,31 0,37%

Ulaşım ücretlerine Şubat sonu zammı! Yüzde 50 zamlı yeni tarifeler güncellendi

Gün gün ulaşım ücretlerine yapılan zamlar konusunda açıklamalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:37
Ulaşım ücretlerine Şubat sonu zammı! Yüzde 50 zamlı yeni tarifeler güncellendi

Yeni yıl itibari ile ürün ve hizmet zamları vatandaşın cebini yoracak seviyeye ulaşmış bulunmakta. Enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesinin sebep olduğu bu değişimlere gün gün yenisi eklenmeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen UKOME toplantısı akabinde ulaşım araçlarına ve taksilere yapılan zammın akabinde gün gün yeni güncellemeler de sunulmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ve maliyetlerin artması sebebiyle bir ilde daha ulaşıma zam yapıldı.

Uşak'tan duyurulan haberde taksi fiyatlarının revizeye girdiği belirlenirken güncel taksi fiyatlarının güncellenmesi sonrasında yeni rakamlar paylaşıldı. Yapılan zam uygulamasınınyarın itibari ile devreye gireceği belirtildi. 

TL

TAKSİMETRE FİYATLARINA ZAM

Uşak Taksiciler Birliği tarafından yapılan açıklamada 29 Şubat itibari ile taksimetre açılışlarının 35 TL'ye yükseltildiği açıklanırken, konu ile alakalı yeni liste sunuldu. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası sunduğu yeni listede 100 mt. için 3.5 TL olarak güncellendiği belirlendi.

KM bazında 23 TL olan güncel taksimetre açılışının 35 TL'den başlayacağı belirtilirken, söz konusu zam sebebinin akaryakıt fiyatları ile maliyet artışı olarak belirlendi. 

Mevcut taksi fiyatları güncellemesinin yüzde 50 zamlandığı belirtilirken, 80 TL olan indi bindi bu kapsamda 120 TL'ye yükseldi. 

İLGİLİ HABERLER

Kelebeklerin Gizli Mesajı! Seçtiğiniz Kelebeğe Göre Karakterinizin En Belirgin Özelliğinizi Ortaya Çıkarıyor!

Kelebeklerin Gizli Mesajı! Seçtiğiniz Kelebeğe Göre Karakterinizin En Belirgin Özelliğinizi Ortaya Çıkarıyor!

Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu

2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu

8000 personel alımı için son şans! İşi olmayanlara dolgun maaşlı iş kapısı açıldı

8000 personel alımı için son şans! İşi olmayanlara dolgun maaşlı iş kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eşe dosta borcu olan o bankaya gidiyor! Koşulsuz şartsız 100.000 TL acil destek kredisi verilecek
2
Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek
3
Çalışana müjde! Temmuz'a kadar her ay iki maaş ödemesi yapılacak
4
Araçlar artık yarı yarıya satılacak! Devlet ÖTV kararını verdi
5
Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!
6
Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!
7
Ulaşım ücretlerine Şubat sonu zammı! Yüzde 50 zamlı yeni tarifeler güncellendi

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Limonun Şaşırtıcı Özelliği! Alnınıza ve Ensenize Sürünce Bakın Neler Oluyor?

A101 herkesi şaşkına çevirecek! "Bunu da mı yapıyor" dedirten kampanya da yetişen ev sahibi oluyor

Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

Kelebeklerin Gizli Mesajı! Seçtiğiniz Kelebeğe Göre Karakterinizin En Belirgin Özelliğinizi Ortaya Çıkarıyor!

8000 personel alımı için son şans! İşi olmayanlara dolgun maaşlı iş kapısı açıldı

Yay burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!

6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu

Hyundai’den Şubat Ayı Sonu Sürprizi!:1 Milyon TL Altında Konforlu ve Güvenli Araçlar! Acele Edin, Şubat Sonu Bitiyor!