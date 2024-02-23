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Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

Altın fiyatlarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 13:23
Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

Gazeteci Yaprak Hırka Yıldız, Cem Küçük'ün "Günaydın Türkiye" programında altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu, yatırımcıları sevindirecek haberler geldi. Altın piyasasının son aylarda dalgalı seyretmesinin ardından Yıldız, bu durumun yakın zamanda yüzde 50'lik bir artışa neden olabileceğini belirtti.

Yıldız'ın aktardığına göre, ons altın fiyatları gün geçtikçe değer kazanıyor ve bu artışın temelinde küresel piyasalardaki durgunluk yatıyor. CİTİ Bank'a göre, altın fiyatlarında önümüzdeki bir yıl içinde yaşanacak olan artışın temel nedeni, ABD makro verilerindeki sıcak hareketlenmenin dolardan altına yönlendirmesi olarak öne çıkıyor. Dolar endeksindeki yükseliş, ons altının 2.031 dolar civarında işlem görmesine sebep olmuş durumda.

altın

Yıldız, gram altının 2019 seviyelerine ulaştığını ve küresel piyasalarda uzun bir süredir altın fiyatlarının baskılandığını belirterek, piyasalardaki küresel durgunluğun altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti. Bu gelişmeler, yatırımcılar için altın piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Altın fiyatlarındaki potansiyel artış, yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunabilir. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için bu haber, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri için bir çağrı niteliğinde. Küresel ekonomik durum ve dolar endeksindeki hareketlenmeler, altın fiyatları üzerinde belirleyici faktörler olmaya devam edecek gibi görünüyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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