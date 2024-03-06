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Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

Otomobil markaları 2024 yılı fiyat güncellemelerini sundu.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:30
Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

Ay ay otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye devam ediyor. 2024 yılına girerken yapılan zamlar sonrasında FİAT markası yeni modelinin Mart ayında zamlandığı açıklamasını yapmış bulunuyor. Mart ayı için geçerli olacak olan fiyat listesine göre Egea model araçlara en ucuzunu ₺864.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olacağı belirtildi.

FİAT MARKA MART FİYATLARI

Mart ayında yapılan zamların, markanın bütün modellerinde geçerli olduğu belirtilirken yapılan en büyük artışın Egea Sedan'a uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda en düşük Sedan modelinin fiyat artışı 45.000 TL olarak açıklanırken, 909.900 TL'ye yükseldiği gözler önüne serildi. 

Öte yandan Egea Cross ve Egea Cross Vagon modellerinin de 45.000 TL zamma maruz kaldı. Hatchback'in ise 50.000 TL civarında arttığı belirtildi. FİAT'ın diğer tercih edilen modelleri arasında yer alan Panda modeli 830.000 TL'den, 500 modeli ise 997 bin TL civarında satışa sunulacak.

ZAM

SIFIR ARAÇ FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDECEK

 Özellikle de son senelerde 0 araç fiyatlarında yaşanan artışlar adeta bir trand haline gelmekteç Üretim maliyetlerinin artması, döviz kurlarındaki yaşanan dalgalanmaların Otomotiv sektörüne zam olarak yansımasına neden olmuştu. 

Fiyat Egea ailesi ülkemizdeki en çok tercih edilen sıfır araçlardan biri olarak karşımıza çıkarken, fiyat uygunluğu ve kullanışlılığı sebebiyle Egea markaya olan talebin zam olarak uygulamaya girdiği belirleniyor. Artan fiyatlar tüketicinin sıfır araç almasını zorlaştırıyor. Uzmanlar tarafından araç fiyatlarında indirim olup olmayacağı konusunda açıklama yapılırken, özellikle de sıfır araç fiyatlarındaki artış trendinin 2024 senesinde de devam edileceği öngörülüyor. Fiat markası Egea modelleri ülkemizdeki en popüler otomobillerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Uygun fiyatı olarak tercih edilen Egea, geniş ve kullanışlı bir otomobil olması sebebiyle de ideal seçenek haline geliyor. Özellikle de düşük yakıt tüketimi sürücüye ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor.

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