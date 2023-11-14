Uzman isim gram altında 1770 TL uyarısı yaptı! Dalga dalga dalgalanacak!

Altın ve para piyasaları konusunda uzman olan İslam Memiş, son değerlendirmesinde yatırımcıları uyardı. Özellikle gram altın için belirlediği kritik noktaya işaret eden Memiş, 1770 TL seviyesinin önemine vurgu yaptı.

Borsa İstanbul'daki gelişmeler üzerine de değerlendirmelerde bulunan Memiş, endeksin 7771 puandan haftayı tamamlamasına rağmen yüzde 1'e varan değer kaybının dikkat çekici olduğunu belirtti. 7000 puan altında yeni planlar yapabileceğini ve kasım ayında 7000 ile 8000 puan arasında dalgalanmaların beklendiğini paylaştı.

Dolar ve euro üzerine tahminlerde bulunan Memiş, dolar/TL kurunun 28.54 seviyesinde olduğunu ve 28.50'nin yukarı yönlü kırılması durumunda 29 TL seviyesinin hedeflenebileceğini ifade etti. Euro/dolar paritesinde geri çekilmelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılara fırsat yaratabileceğini, ancak euro lehine bir eğilim olduğunu belirtti.





Ons altınla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Memiş, 2000 dolar üzerindeki ataklara dikkat çekerek, 1960 ve devamında 1930 dolara geri çekilmelerin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Özellikle gram altın için detaylı bir analiz sunan Memiş, son 2 haftada yaşanan yükselişlerin ardından 1829-1830 TL aralığında seyrettiğini ve 1820 ile 1810 TL seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Doların gücü nedeniyle ons altına kıyasla gram altındaki düşüşlerin sınırlı olduğunu ve bu durumun yatırımcılar için fırsata dönüşebileceğini vurguladı.

Memiş, özellikle 1776, 1780 gibi rakamlara aldanılmaması konusunda uyarıda bulunarak, bu fiyatlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzman görüşlerine dayanan bu değerlendirmeler, yatırımcılara dikkatli olmaları ve belirlenen seviyelerin ötesine odaklanmamaları yönünde bir uyarı niteliğinde. Ayrıca, finans piyasalarındaki dalgalanmaların doğru analiz edilmesi ve ani kararlar verilmemesi gerektiği vurgulandı.

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