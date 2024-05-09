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Vakıfbank'tan emekliye nakit yağmuru: Haziran ayında yeni dönem başlayacak

Emekli müşterilerini gözüne kestiren bankalar maaş bankası olabilmek adına promosyon ödemeleri konusunda rekora doğru koşmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:11
Vakıfbank'tan emekliye nakit yağmuru: Haziran ayında yeni dönem başlayacak

Emekli müşterilerini gözüne kestiren bankalar maaş bankası olabilmek adına promosyon ödemeleri konusunda rekora doğru koşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ncesinde yükseltin talimatı sonrasında akıma dahil olan Vakıfbank'ta emekli promosyon tutarları ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Emeklş, emekli promosyon ödemeleri ile alakalı olarak maaş bankasını seçerken, bunu refahını en fazla sağlayan ve kampanyasının en cazip olduğu banka tercih edilebiliyor. Hal bu ike Vakıfbank emekli promosyonları da dikkatleri üzerine topluyor. 

Erdoğan tarafından kamu bankaları emekli promosyonları 12.000 TL'ye kadar yükselirken, maaş aralığına göre bu ödemeler değişebiliyor. EN düşük emekli maaşı alan bireye ödeme 8 bin lira olarak şekilleniyor. Emekli maaşlarını Vakıfbank’a aktaranlar, cazip promosyon fırsatlarından yararlanabilecekler. Banka, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekli vatandaşlara destek olmak amacıyla promosyon miktarlarını güncellemesi ile birlikte artı avantajları da beraberinde getiriyor. Mayıs bitmeden yapılan başvurular sonrasında Haziran ayında banka tarafından aşağıda bahsi geçen ödemeler tamamlanacak iken, 32 günlük vadeli mevduatta ise rekor oran kampanyasında ilk getiriler ödenecek.

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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Promosyon Miktarları ve Maaş Aralıkları:

0 TL - 10,000 TL arası maaş alanlar için: 5,000 TL promosyon

10,000 TL - 15,000 TL arası maaş alanlar için: 8,000 TL promosyon

15,000 TL - 20,000 TL arası maaş alanlar için: 10,000 TL promosyon

20,000 TL ve üzeri maaş alanlar için: 12,000 TL promosyon

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Emekli maaşını Vakıfbank’a taşımayı tercih eden müşteriler, promosyonlardan yararlanmak için banka ile üç yıllık bir taahhüt anlaşması yapması gerekliliği mevcut iken, 3 sene dolmadan bankayı değiştirmek istemesi durumunda içeride kalan tutarı geri ödemektedir. Vakıfbank’ın bu yeni promosyon kampanyası, emekli vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi ve onlara ek bir gelir kaynağı sağlamayı hedeflerken son zamanlarda banka tarafından sunulan vadeli mevduat kampanyaları dikkat çekiyor

EMEKLİYE MEVDUAT HESABI

Kıyıda köşede birikmiş parası bulunan emekli, ilk mevduat hesabını Vakıfbank'ta açması durumunda yüzde 54 faiz imkanı ile karşılaşacak. Bu kapsamda gerek 32 gün aylık maaş olarak gerekse de 92 gün yatırımının birikmesi adına yüksek faiz imkanından faydalanacak. 

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