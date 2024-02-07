Vakıfbank'tan şubesiz kredi! Öteleme ve düşük faizde masraflar da sıfırlandı

Vatandaşın kredi ihtiyacı yeni yıl itibari ile hız kazanmış olarak devam etmektedir. Kredilere yönelen vatandaş ise geri ödeme imkanı en kolay olan ve masrafı en az olan kredilere yönelmektedir. Vakıfbank tarafından düzenlenen kampanya dikkatleri üzerinde toplamakta iken sunduğu avantaj ile tercih edilmeye başlamıştır. Vakıfbank masrafsız ihtiyaç kredisi kampanyası geçtiğimiz aydan beri devam etmekteyken, Şubat ayı itibari ile tutar 100.000 TL'ye yükseltilmiş bulunmaktadır. Masrafsız kredi mi olur? diyenlere neden olmasın dedirten teklif, Vakıfbank tarafından sunulmaktadır.

Geçtiğimiz aylarda 30.000 TL'ye kadar sunulan masrafsız kredi kampanyası Ocak- Şubat ayı döneminde de tutarı arttırılarak devam kararı alınmış bulunmaktadır. Vakıfbank masrafsız kredi erteleme ve 100.000 TL'ye kadar destek imkanlarını barındırmaktadır.





Vatandaşın yüzünü güldüren kredi kampanyası Vakıfbank tarafından açıklanmış bulunmaktadır. Yoğun rağbet gören kredi başvuruları için bazı şartlar yer almaktadır. Vakıfbank yeni kredi kampanyası kapsamında düşük faiz oranı ile erteleme fırsatının bir arada yer almaktadır. Öte yandan da masrafsız olarak sunulan krediden yeni banka müşterileri faydalanabilecek iken başvuru yapılması durumunda mevcut banka müşterileri de kullanabilecektir. Yeni Yıl Kampanyası olarak duyurulan masrafsız ihtiyaç kredisi düşük faiz imkanı ile sunulmaktadır. Kredi başvuruları için Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvuru tamamlanabilmekteyken internet bankacılığı ya da VakıfBank şube ziyareti ile de temin edilebilmektedir.

VAKIFBANK GERİ ÖDEME KAMPANYASI

Bankaların Şubat ayında başlattığı kampanyalar arasında bir adım önde olan Vakıfbank 2000 TL ve üzeri Restoran harcamalarına %10 indirim hakkı tanımaktadır. VakıfBank kredi kartı kullanıcıları bütün Restoran harcamalarının %10'u kadar indirim kazanabilmekteyken tek seferde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde sağlanan bu indirim günlük en fazla 500 TL ve aylık olarak ise 1000 TL'ye tekabül etmektedir.