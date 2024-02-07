Vakıflar Bankası da promosyon yarışına dahil oldu! 21.000 TL Şubat bitmeden ödenecek

2024 maaş zammı açıklamaları devam ediyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı konusunda hükümet tüm imkanlarını seferber etmiş iken özel sektör ve kurum kuruluş zamları da gün gün açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışan zam oranları açıklaması da enflasyon rakamları taban oranı olmak üzere yapılıyor. Emekli zammı açıklanması sonrasında gözler promosyon ödemeleri için bankalara çevrilmiş iken bankalar tarafından da gün gün rakam güncellemesi ve kampanyalar sunuluyor. Emekli maaşını alacağı bankaya taşınması akabinde 3 yıl taahhüt vermesi ile banka tarafından ödül olarak ikramiye ödemesi almaya hak kazanabiliyor.

Çalışanlara da belli bir süredir maaş promosyonu ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda yapılan ihaleler bankalar ile işveren yetkilileri arasında gerçekleşiyor. Çalışanlar çalıştığı kurum ya da şirket yetkililerinin ihalede onay verdiği banka ile anlaşma sağlarken, varılan mutabakat sonrasında belirlenen rakam, bankalar tarafından ödenmekte.





2024 PROMOSYON İHALELERİ

Özellikle de MEM promosyonşarı geçtiğimiz sene tutar düşüklüğü sebebiyle tepki toplamaktaydı. Senenin ikinci yarısı itibari ile artışa geçen promosyon ödemeleri ile eğitimcilerin hak ettiği kazançlar sağlanmaya başladı yorumları yapılmıştı. Gün gün MEM ihaleleri açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihale sonuçalrı da açıklanmaya devam ediyor.





VAKIFLAR BANKASI PROMOSYON AÇIKLAMASI

30 bin liraya kadar çıkan MEM promosyonları ile birlikte bakanlıkların il müdürlükleri için de ihaleler tam sürat devam ediyor. Son olarak Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen ihale sonucunda personelin hak sahibi olduğu promosyon tutarları açıklanmış bulunuyor. Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personel için düzenlenen ihaleye çok sayıda banka dahil olurken Vakıflar Bankası tarafından varılan mutabakat ile 21.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Şubat ayı içerisinde 3 yıllık taahhüt ile Vaıflar Bankası'ndan 21.000 TL promosyon ödemesi alacak.