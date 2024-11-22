Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Asgari ücret zammını bekleyen milyonlarca vatandaş bulunuyor. Asgari ücretle çalışan ya da asgari ücret zammı oranında zam alan çalışan kişinin yanı sıra vergi ödemeleri gibi ödemelere yükümlü olan vatandaş da açıklamaları yakından takip ediyor. Asgari ücret zammı ile alakalı olarak Aralık ayına sayılı günler kala oranlar yakından takip ediliyor. Uzmanların hesaplamaları, asgari ücretin olması gereken teklifler ve beklentiler devam ederken, asgari ücret belirlenmesinde anket şirketleri de bir çok ilde anketler düzenleyerek piyasanın nabzını ölçüyor.

Asal Araştırma'nın 26 ilde yaptığı kapsamlı anket kapsamında asgari ücret konusunda halkın tepkisi ve beklentisi ortaya çıktı. 9-17 Kasım tarihleri arasında 2.015 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusu soruldu. Yanıtlar, asgari ücretin makul seviyenin üzerinde olması gerekliliği sonucuna ulaşırken, akıllardan geçen minimum tutarın 28 bin TL olduğunu ortaya çıkardı.

ASGARİ ÜCRETE HALKIN TEPKİSİ

Verilere göre ankete katılanların %47,7'si asgari ücretin 28-30 bin TL arasında olması gerektiğini belirtirken, bu oran asgari ücretliler arasında %50,3 olarak kendini gösterdi.

ASGARİ ÜCRET ANKET SONUÇLARI

Tüm Vatandaşların Görüşü: Ankete katılanların %47,7'si asgari ücretin 28-30 bin TL olması gerektiğini söylerken,

Asgari Ücretlilerin Beklentisi: Asgari ücretlilerin %50,3'ü ise 28-30 bin TL, %42'si ise 31-33 bin TL seviyesinde bir ücret talep etti. Milyonlarca çalışanın gözü, Aralık ayında başlayacak asgari ücret pazarlıklarına çevrildi. Ekonomik dalgalanmaların ve enflasyonun etkisiyle, asgari ücretlilerin yaşam standartlarını sürdürebilmesi için belirlenen rakamın ne kadar olacağı merakla beklenirken, alım gücünün artabilmesi adına bu oranlarda zammın belirlenmesi gerekliliği konuşuluyor.



