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Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

2 Aralık'a kadar emlak vergisini ödemeyenler büyük ceza ödemek zorunda kalacaklar. Uzmanlardan kritik uyarılar geldi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:40
Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Emlak Vergisi Ödemelerinde Kritik Tarih: 2 Aralık

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisi ödemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibini etkileyen bu süreçte, 2024 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün 2 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Ödeme Yapılmazsa Gecikme Zammı Uygulanacak

Emlak vergisi ödemelerinin belirtilen tarihe değin yapılmaması durumunda gecikme zammı ile karşılaşmak kaçınılmaz. Aylık olarak uygulanacak gecikme zammı ise yüzde 2.5 oranında ek maliyetler ortaya çıkaracak.

Emlak Vergisi Nerelerde Ödenir?

Özelmacıklı, emlak vergisi ödemelerinin gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyelere yapılacağını vurguladı. Ayrıca, ödemelerin belediyelerin internet siteleri üzerinden veya e-devlet kapısı aracılığıyla da gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

2025 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 43,93

2025 yılı için belirlenecek emlak vergisine esas alınacak yeniden değerleme oranının %43,93 olduğunu ifade eden Özelmacıklı, emlak vergisi tutarlarının bu tarihten sonra ciddi şekilde artacağına dikkat çekti.

Çevre Bakanlığı’ndan Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı genel tebliğe göre, emlak vergisi oranlarında %47,97’lik bir artış bekleniyor.

Emlak Vergisi Oranları Nasıl Uygulanacak?

Emlak vergisi oranları, konut, iş yeri ve tarım arazilerine göre değişiklik göstermektedir. Meskenlerdeki bina vergisi oranı binde 1, diğer binalarda binde 2, arazi ve arsalarda ise binde 1 ve binde 3 olarak belirlenmiştir. Büyükşehir belediyeleri sınırlarında bu oranların %100 artırımla uygulanacağı da bildirilmiştir.

Kime Emlak Vergisi Muafiyet Tanınabilir?

Özelmacıklı, belirli şartları taşıyan vatandaşların emlak vergisinden muaf olabileceğini belirtti. Bu kapsamda, geliri olmayanlar, gaziler, özürlüler ile şehitlerin dul ve yetimleri tek mesken muafiyetinden yararlanma hakkına sahiptir. Ancak, bu muafiyet için gerekli formların doldurulması gerektiği unutulmamalıdır.

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