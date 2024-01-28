XRP alanları yakından ilgilendiriyor! O tarihte pik yapacağını açıkladılar

XRP yatırımcıları için önemli tahminler paylaşıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

XRP YATIRIMCILARINA UYARI

Coinpedia tarafından paylaşılan bilgilere göre kripto analisti X üstüne yakın zamanlarda önemli tahminlerde bulundu. Eğer geçmiş zamanda olan olaylar tekrar yaşanırsa XRP'nin 353 dolar seviyelerine gelmesi tahmin ediliyor. Bu analiz XRP geçmiş performansı doğrultusunda yapılıyor. Altı sene önce XRP'nin yüzde 61.000 oranında yaşadığı artış dikkate alınırken bu sene de yaşanan olaylar kapsamında aynı yükselişlerin olması bekleniyor. XRP tarihsel gelişiminde önemli bir simetrik üçgen oluşturulması dikkatlerden kaçmıyor. Geçmişteki en önemli artış 2018 senesinde gerçekleşti ve yüzde 75 oranında artış yaşandı.





Bütün zamanların en yüksek seviyesi 3.84 dolar seviyelerine yerleşti ve en dikkat çeken yükseliş bu oldu. XRP coin 2023 senesi başlangıcından beri yükselişini sürdürüyor. Temmuz ayında senelik en yüksek 0.95 dolar seviyelerine ulaştı ve yatay direnç bölgesi kırılmış oldu. XRP dördüncü simetrik üçgen sonunda analist kişiler 5, 10, 89 dolar seviye tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Tarihsel sürece bakıldığında XRP fiyatı 0.5483 dolar olarak düşünüldüğü zaman ilerleyen zamanlarda 411 dolar olması beklentileri de önem kazanıyor. Boğa elimi olsa bile XRP için düşüş tahmin edenler de var. Bu isimler 0.55 dolarlık destek seviyesi kırıldıktan sonra yüzde 15 oranında yaşanacak bir düşüşle 0.46 dolar tahmininde bulunuyor. analist Ben Armstrong XRP fiyat artışları için Pazartesi günü bir pump yaşanacağını ve tahminlerin tamamen spekülatif olduğunu, kripto para piyasasında yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.