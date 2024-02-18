Yapı Kredi'de hesabı olanlar hemen bunu yapsın! Hesaplara 500 TL geri yatırılacak

Yapı Kredi bankası, teknoloji tutkunlarına özel bir kampanya ile karşımızda! 15 Şubat 2024 tarihinde güncellenen bilgilere göre, Yapı Kredi'nin Vatan Bilgisayar işbirliğiyle düzenlediği kampanya, müşterilere 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya detaylarına göre, www.vatanbilgisayar.com ve Vatan Bilgisayar mobil uygulamasında Yapı Kredi Alışveriş Kredisi ile yapılacak işlemlerde müşterilere çeşitli kazançlar sağlanacak. Tek seferde gerçekleştirilen 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL Puan, 10.000 TL üzeri alışverişlerde ise tam 500 TL Puan kazanma şansı sizleri bekliyor.

Kazanılan puanlar, sadece Vatan Bilgisayar mağazaları, Vatan Bilgisayar mobil uygulaması ve www.vatanbilgisayar.com üzerinde geçerli olacak. Yapı Kredi Alışveriş Kredisi, 500 TL ile 100.000 TL arasındaki alışverişlerde geçerli olup, müşteriler kampanyadan bir defa yararlanabilecekler. Her müşteri, kampanya kapsamında en fazla 500 TL puan kazanma hakkına sahip.





Kampanyaya katılım ise oldukça basit! Yapı Kredi mobil şubeleri üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek katılım işlemleriyle, kazanılan puanlar 15 Mart 2024 tarihinde yüklenecek. Puanların kullanım süresi ise 15 Nisan 2024 tarihine kadar. Unutulmamalıdır ki, kullanılmayan puanlar 16 Nisan 2024'te geri alınacak.

Teknoloji alışverişlerinizde kaçırılmayacak bu eşsiz fırsat için Yapı Kredi'nin sunmuş olduğu kampanyaya hemen katılın! Hem alışveriş keyfini yaşayın, hem de hesabınıza 500 TL'yi ekleyin!