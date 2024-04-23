Yapı Kredi'den 23 Nisan kampanyası: Çocuk Bayramına özel 1000 TL iade edecek!

Bankalar ay ay kampanya güncellemelerini sunarken, özel günler için de ayrı ayrı kampanyalarını hazırlayabiliyor. Nisan ayı bitmek üzere iken hazırladığı kampanyaları ile dikkat çeken bankalar, dahil olma konusunda son uyarılarını yapıyor. 23 Nisan Çocuk Bayramı sebebiyle bakalar tarafından başlartılan kampanyalar mevcut iken Yapı Kredi 23 Nisan haftasına özel başlattığı çocuk kampanyası detaylarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Dün itibarı ile başlayan ve 30 Nisan'a kadar devam edecek olan Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanyada çocuğu için bireysel emeklilik yaptıran ebeveyn 1000 TL geri ödeme kazanacak. Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olacak olan bireyin kazanacağı tutar 1000 TL olarak belirlenirken, halihazırda Yapı Kredi müşterisi olan birey 500 TL geri iade hakkında faydalanacak





YAPI KREDİ BES KAMPANYASI

Çocukların geleceğine yatırım yapmak ve maddi güvence sağlamak amacı güden ebeveynler için eşsiz bir fırsat olarak başlatılan kampanya, 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel olarak iade imkanı sunacak. Yapı Kredi Bankası'na yeni müşteri olacak olan birey mobil uygulama üzerinden işlemlerini tamamlaması sonrasında çocuğuna BES yaptırması ile kampanyaya dahil olabilecek.

Hali hazırda banka müşterisi olan birey ise Word Mobile uygulaması üzerinden kampanya talimatlarını takip edebilecek. Çocuğu için 18 yaş altı bireysel emeklilik sözleşmesi yaptıran birey, BES sözleşmesinin ödeme aracını Yapı Kredi kredi kartı olarak seçmesi durumunda ödediği ilk taksitte 1000 TL'ye Varan iade hakkında faydalanacak

Kampanya detaylarında geri ödemeden faydalanabilmek için 31 Mayıs tarihine kadar ilk tahsilatın kredi kartı aracılığı ile tamamlanmış olma zorunluluğu mevcut. Yeni müşteriler 1000 TL puan kazanacak iken mevcut müşterilere 500 TL puan kazanma imkanı sunulacak. Yapı Kredi Bankası'na yeni kayıt olacak olan bireyin büyük harflerle ''KAZANBES'' kodunu referans kodu alanına girme zorunluluğu mevcut iken bir müşteri kampanyaya dahil olarak 1 adet Sözleşme için en fazla 1000 TL puan kazanabilecek.