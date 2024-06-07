Yapı Kredi’den bayram öncesi promosyon zammı müjdesi! Emekliye ilaç gibi gelecek

Emekli maaşlarının enflasyon karşısında ezildiği şu günlerde kendisine sunulan alternatif ödemeleri yakından takip ediyor. Özellikle de SGK ile anlaşma çerçevesinde bankalar tarafından ödemesi yapılan emekli promosyonları Mart ayında girilen revize dönemi sonrasında iyice ilgi alanına girmiş bulunuyor. Kamu bankalarının sunduğu emekli promosyonlarına istinaden özel bankalar da bu tutarları arttırırken, yapılan bu zammın yüzde 144’lere kadar ulaştığı da hesaplanmış bulunuyor.

Uzun süredir kampanyaları ile emekli bankası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu ödemesinde Haziran ayı kampanyasını açıkladı. Yapılan açıklama kapsamında emeklinin maaş taşıması karşılığında hak sahibi olabileceği bu ödeme tutarında güncellemeye gitti.





YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli müşterilerini sevindirecek bir hamleyle maaş promosyonu ödemelerinde güncelleme yapan Yapım Kredi Bankası 15.000 TL’ye ek promosyon kampanyasını açıkladı. Tam da bayram öncesi açıklanan bu tutar oldukça dikkat çekerken, emeklinin cebini dolduracak ödeme bayram ikramiyesi olarak yorumlanmaya başladı.

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan promosyon kampanyasının 30 Haziran'a kadar devam edeceği belirtilirken promosyon ödeme tutarları 6250 TL ile 15.000 TL arasında değişkenlik göstereceği belirtildi. Öte yandan sadece promosyon ödemesi yapmayan banka, ek fırsatlar konusunda da yeni kampanyalarını açıkladı. Emekli maaş promosyonu Anlaşması imzalanması akabindeki 2 ay içerisinde otomatik fatura talimatı veren müşteriye ekstra 1500 TL nakit ödeme sağlayan banka, kredi kartlarıyla da 1000 TL Bedava alışveriş yapma imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bankası tarafında avantajlı emeklilik kampanyası sloganıyla başlatılan Emekli promosyonu ve ek kampanyalar emeklilik dönemini daha avantajlı hale gelmesini sağlıyor