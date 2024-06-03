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Yapı Kredi'den Haziran müjdesi! Artık kimse 5 kuruş fazla ödemeyecek

Yapı Kredi Bankası da son zamanlarda açıklamasını yaptığı kampanyalar ile dikkatleri üzerine toplarken, yeni müşteriler bir çok fırsattan anında faydalanabiliyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:32
Yapı Kredi'den Haziran müjdesi! Artık kimse 5 kuruş fazla ödemeyecek

Bankaların ay ay açıkladığı kampanyalarda sundukları avantajlar göz kamaştırıcı olarak vatandaşın cebine artı ödeme olarak girebiliyor. Özellikle düzenlenen geri iade kampanyalarının yanı sıra bedava işlem avantajları da dikkatleri üzerine topluyor. Yapı Kredi Bankası da son zamanlarda açıklamasını yaptığı kampanyalar ile dikkatleri üzerine toplarken, yeni müşteriler bir çok fırsattan anında faydalanabiliyor. Bireysel olarak düzenlenen kampanyalardan her müşteri faydalanabilirken, ticaret kampanyalarından da firmalar faydalanabiliyor. Yapı Kredi tarafından başlatılan bu kampanya sadece firmaları yakından ilgilendiriyor. 

Dijitalliğe geçmenin kapılarının ardına kadar aralndığı şu günlerde mobil uygulamanın yaygınlaşması adına bankalar mobilden müşteri olacak bireye bir çok avantaj sağlıyor. Yapı Kredi Bankası da mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olan firmalara özel olarak kampanyasında bedava işlem sağlanabileceğini belirtti. 

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Yeni müşteri olan firma ünvanı taşıyan işletmelere  EFT/havale, çek karnesi ve çek tahsilat işlemleri 6 ay boyunca ücretsiz olarak sağlanacak. Mayıs ayının son günü başlayan kampanyanın 30 Haziran'a kadar devam edeceği belirtilirken, Yapı Kredi Mobil'den ilk defa müşteri olan ve ardından ticari üyelik açılışını tamamlayan şahıs işletmesi sahipleri ve limited şirketler kampanyadan faydalanacak..

YAPI KREDİ KOBİ KAMPANYASI

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılar için adımlar da oldukça basit. Yapı Kredi Mobil'de yer alan "Müşteri Ol" adımından ilerleyerek Yapı Kredili olunması akabinde, şahıs işletmesi sahipleri, "Bireysel Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımı ile ticari üyelik hesaplarını onaylatması gerekiyor. Limited şirketler adına firma temsili yetkilisi ise "Tüzel Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımını takip ederek müşteri olması ile bu kampanyadan faydalanabiliyor.  

Yukarıda bahsi geçen şekilde müşteri olunması akabinde  EFT, FAST, havale işlemleri, çek karnesi ve çek tahsilat işlemlerinden ücretsiz faydalanabileceği kampanya 6 ay boyunca geçerli olacak. Öte yandan firmalara özel olarak bir çok ürübn ve hizmetten de bedava ya da indirimli olarak faydalanma imkanı da banka tarafından sağlanacak.  Ancak, geç ve mesai dışı saatlerde yapılan EFT/FAST işlemlerinin kampanyaya dahil olmayacağı kampanya detayında yer alıyor.

Yapı Kredi Bankası tarafından Haziran ayı olarak başlatılan bu kampanya ile alakalı geç kalmamak adına tüm detaylara bankanın resmi internet sitesinden ulaşılabilinecek.   

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