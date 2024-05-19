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Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

Yapı Kredi, bugün başvuranlara 1.000 TL hediye vereceğini duyurdu. Peki başvuru şartları nelerdir? İşte Yapı Kredi Bankası kampanyası hakkında bilmeniz gerekenler..

Yayın Tarihi: 19.05.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 10:27
Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

Yapı Kredi Bankası, mayıs ayında düzenlediği yeni kampanyaya ek olarak bir kampanyanın daha yayınlandığını duyurdu. Bu kapsamda başlatılan kampanya kapsamında 19 Mayıs'a (bugün) kadar başvuruda bulunan ve başvuru koşullarını yerine getiren müşterilerin hesaplarına 1.000 TL aktarılacak.

BES ve kredi kartı sahibi 18 yaş altı kişiler 19 Mayıs'a kadar toplamda 1.000 liraya kadar kazanma imkanına sahip oluyor. Yapı Kredi, kampanyanın detaylarını resmi internet sitesinde yayınlayarak kampanyanın 19 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu, bu nedenle kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin acele etmeleri gerekiyor.

Yapı Kredi 1.000 Lira Kampanyası Şartları

Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

13-19 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Yapı Kredi Mobil'den bireysel emeklilik (BES) alan ve ödeme yöntemi olarak Yapı Kredi kredi kartını seçen 18 yaş altı müşterilere 500 lira, Yapı Kredi'ye ise ekstra 500 lira verilecek. Mobil müşterilere bu tarihlerde toplam birkaç bin lira değerinde puan verilecek.

13-19 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Yapı Kredi Mobil tarafından düzenlenen 18 yaş altı bireylere Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde (BES) Yapı Kredi kredi kartının ödeme aracı olarak belirtilmesi ve sözleşmenin (minimum 400 lira) ilk tahsilatına 30 Haziran 2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yapı Kredi Mobil'i indirip “Yapı Kredi Müşterisi Olun” adımlarını takip ederek sürecini tamamlayan müşteriler yeni müşteri bonusundan faydalanabilirler. Daha önce Yapı Kredi hesabı ya da kredi kartı sahibi olanlar yeni müşteri bonusundan yararlanamaz. Kullanıcıların Yapı Kredi müşterisi olabilmek için referans kodu alan bölümüne MAYISBES kodunu girmeleri yeterlidir. Promosyon kodu girilmeyen yeni müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.

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