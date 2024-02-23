Bist 100
9.405,98 0%
DOLAR
31,09 0,33%
EURO
33,71 0,19%
ALTIN
2.012,47 0,28%

Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı

Promosyon anlaşmaları ve açıklamaları devam ediyor. Gün gün yapılan anlaşmalar ve promosyon kampanyaları açıklamaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 13:38
Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı

Emekli, memur, özel sektör çalışanı, personel fark etmeksizin, ülke genelinde son senelerde promosyon furyası devam ediyor. Bankalar tarafından yapılan anlaşma kapsamında sağlanan promosyon ödemeleri, vatandaşa ek destek olarak cebine karşılıksız şekilde giriyor. Bankanın bireyden maaş alacağına dair taahhüdüne karşılık verilen hediye olarak bilinen promosyon ödemeleri konusunda gün gün yeni haberler ortaya atılmaya devam ediyor.

MEM PROMOSYON ANLAŞMALARI

Bankalar maaş müşterisi sayısını arttırmak ve emekliye taahhüt imzalatmak çeşitli kampanyaları ya ihalelerde fazla tutarları açıklamaya devam ediyor. Bankalar arasındaki rekabetin adeta ana kolu olarak bilinen promosyon anlaşmalarında en çok MEM promosyonları son zamanlarda dikkat çekiyor.

TL

 Geçtiğimiz seneye nazaran yüzde 100'den fazla artış gösteren MEM promosyonları, MEM yetkilileri ve bankalar arasında düzenleniyor. Bankaların ihalelerde sundukları teklifler arasında en çok promosyon tutarı belirtilen bankanın kazanan olduğu bilinirken, ödemeleri ise ilk maaşa yetiştirerek cepleri doldurabiliyor.

ÇİĞLİ MEM PROMOSYON ANLAŞMASI

MEM promosyonları konusunda geçtiğimiz sene büyük hüsranlar yaşanmıştı. Öyle ki 45 bin liraya kadar çıkan sektör promosyonlarının yanında MEM promosyon anlaşmaları için 9 bin lira gibi basit rakamalar konuşulmaktaydı. Ancak yılın ikinci yarısı ve 2024'ün ilk çeyreğinde bu tutarlarda artış gözlemlendi. Bu kapsamda MEM promosyonları şu sıralar 30 bin liranın üzerinde seyretmeye başladı. Geçtiğimiz gün açıklaması yapılan ve ay sonuna kadar ödenecek olan promosyon tutarı 33 bin lira olarak açıklanırken söz konusu müdürlüğün, İzmir Çiğli MEM olduğu ortaya çıktı.

Yapı kredi bankası özellikle de MEM promosyonlarına el atan banka olarak son zamanlarda çoğu ihalenin kazananı olarak gündeme çıkıyor. Yapılan bu anlaşmada da ay bitmeden promosyon ödemelerinin hesaplara aktarılacağı açıklanmış bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Bakanlığı müjde diyerek açıkladı! Başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek
2
Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak
3
Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı
4
EYT'den faydalanamayana müjde: Prim, borç kalmayacak! Emeklilik hayalleri artık daha yakın
5
Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak
6
Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar
7
Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Bu Görselde Gizlenmiş 4 Yüz Var! Bu Testi 1.000 Kişiden Sadece %1’i 11 Saniyede Bulabildi! Şimdi Kendini Test Et

Kişilik Testi: Kollarınızı Bağlama Tarzınız Kişilik Özelliklerinizi Deşifre Ediyor! İşte Kol Çaprazlama Şekline Göre Kişilik Testi

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu

Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı

Sağlık Bakanlığı 81 Şehirde 3 Bin 250 Güvenlik Görevlisi Alacak: Başvurular Başladı! Maaş 36 Bin TL İŞKUR Başvuru Adımları

Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''ASLAN'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''ASLAN'' burcu yorumu