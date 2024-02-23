Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı

Emekli, memur, özel sektör çalışanı, personel fark etmeksizin, ülke genelinde son senelerde promosyon furyası devam ediyor. Bankalar tarafından yapılan anlaşma kapsamında sağlanan promosyon ödemeleri, vatandaşa ek destek olarak cebine karşılıksız şekilde giriyor. Bankanın bireyden maaş alacağına dair taahhüdüne karşılık verilen hediye olarak bilinen promosyon ödemeleri konusunda gün gün yeni haberler ortaya atılmaya devam ediyor.

MEM PROMOSYON ANLAŞMALARI

Bankalar maaş müşterisi sayısını arttırmak ve emekliye taahhüt imzalatmak çeşitli kampanyaları ya ihalelerde fazla tutarları açıklamaya devam ediyor. Bankalar arasındaki rekabetin adeta ana kolu olarak bilinen promosyon anlaşmalarında en çok MEM promosyonları son zamanlarda dikkat çekiyor.





Geçtiğimiz seneye nazaran yüzde 100'den fazla artış gösteren MEM promosyonları, MEM yetkilileri ve bankalar arasında düzenleniyor. Bankaların ihalelerde sundukları teklifler arasında en çok promosyon tutarı belirtilen bankanın kazanan olduğu bilinirken, ödemeleri ise ilk maaşa yetiştirerek cepleri doldurabiliyor.

ÇİĞLİ MEM PROMOSYON ANLAŞMASI

MEM promosyonları konusunda geçtiğimiz sene büyük hüsranlar yaşanmıştı. Öyle ki 45 bin liraya kadar çıkan sektör promosyonlarının yanında MEM promosyon anlaşmaları için 9 bin lira gibi basit rakamalar konuşulmaktaydı. Ancak yılın ikinci yarısı ve 2024'ün ilk çeyreğinde bu tutarlarda artış gözlemlendi. Bu kapsamda MEM promosyonları şu sıralar 30 bin liranın üzerinde seyretmeye başladı. Geçtiğimiz gün açıklaması yapılan ve ay sonuna kadar ödenecek olan promosyon tutarı 33 bin lira olarak açıklanırken söz konusu müdürlüğün, İzmir Çiğli MEM olduğu ortaya çıktı.

Yapı kredi bankası özellikle de MEM promosyonlarına el atan banka olarak son zamanlarda çoğu ihalenin kazananı olarak gündeme çıkıyor. Yapılan bu anlaşmada da ay bitmeden promosyon ödemelerinin hesaplara aktarılacağı açıklanmış bulunuyor.