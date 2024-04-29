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Yarın mesai bitimine kadar SMS atana 500 TL+200 TL ödeme! Akbank ayın son bombasını patlattı

Bankaların ay başında başlattıkları kampanyaları ile alakalı olarak son uyarılar sunulmuş bulunuyor. Akbank tarafından başlatılan kampanyada 700 TL geri iade fırsatı yarın son buluyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 13:54
Yarın mesai bitimine kadar SMS atana 500 TL+200 TL ödeme! Akbank ayın son bombasını patlattı

Maaşların ceplerde durmadığı şu dönemde gerek alışveriş yapacak birey gerekse de fatura ödeyecek bireyi bankaların sunduğu kampanyaları araştırmadan yola çıkmıyor. Bankalar ay ay müşteri memnuniyeti sağlamak ve yeni müşteri çekme adına bir çok kampanya açıklaması yaparken, bitmesine sayılı günler kala da uyarı paylaşımlarında bulunuyor. Akbank özellikle de son zamanlarda müşterisine özel olarak sağladığı destekler ile bir adım önde tercih edilirken, geri ödeme imkanı sunulan kampanyalarda büyük avantajlar müşteriyi bekliyor. 

AKBANK GERİ ÖDEME KAMPANYALARI

Akbank 30 Nisan'da bitecek kampanyaları için son uyarısını yapmış bulunuyor. İlk dikkat çeken otomatik fatura talimatı olarak açıklanırken, yarın mesai bitimine kadar otomatik fatura talimatı veren müşteri 500 TL ödeme hak sahibi oluyor. 

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Bahsi geçen kampanyadan her bir yeni otomatik fatura talimatınızda 100 TL chip-para kazanarak, toplamda 500 TL'ye kadar chip-para biriktirebilirsiniz.  "AY SONUNA KADAR"  başlığı ile sunulan kampanyaya dahil olma zorunluluğu bulunurken, mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden yapılan başvuru sonrasında talimatlarınızı verebilirsiniz. 

AKBANK KAMPANYALARI YARIN BİTİYOR

Öte yandan bankanın alışverii yapacak olan müşterisine özel olarak hazırladığı kampanyadan da 200 TL kazanma fırsatı için son gün uyarısı yapılmış bulunuyor. Giyim ve elektronik alisverişi yapacak olan müşterisine zel olarak katılım gerektiren kampanya hazırlayan banka, toplamda 200 TL geri ödeme imkanını sunuyor. 2.000 TL ve uzeri ilk harcamadan sonraki her harcamaniza 50, toplamda 200 TL chip-para kazanmak icin acele edilmesi gerekliliğini belirten banka, yarın itibari ile bitecek kampanyadan geri iade almayı hak eden müşteriye Mayıs içerisinde ödeme yapılacağını belirtmiş bulunuyor. 

30 Nisan 2024 tarihinde son bulacak olan kampanyalara dahil olan müşteri 700 TL'ye varan iade fırsatı yakalayacak. Her otomatik fatura talimatına net olarak 100 TL destek sağlayacak olan banka, belirlenen sektördeki alışverişelere de katılım şartının tamamlanması sonrasında yapılan harcamaya göre geri iade yapacak. 

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