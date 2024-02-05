Yaş şartını sağlayan gençlere 100.000 TL hibe! Böyle şans bir daha gelmez

Seçim kampanyası kapsamında Kağıthane'de vatandaşlar ile biraraya gelen AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, burada çocuklara oyuncak dağıttı ve alışveriş yapanlarla muhabbet etti. Kurum, İstanbul'un gençlerini ve kadınlarını güçlendirme konusundaki kararlılığıyla seçmenlerin dikkatini çekmeye devam etti.

İBB Başkanı adayı Murat Kurum, eğitim alan ve yeni iş kuran gençlere 100 bin lira tutarında sermaye desteği sağlayacağını duyurdu. Kurum, ayrıca İstanbul'un 39 ilçesinde 100.000 gencin yararlanabileceği ortak ofisler oluşturacağını söyledi.

Genç istihdamında yüzde 25 kota:

Murat Kurum, gençlerin artık söz sahibi olduğu bir İstanbul vaat ederken Belediye istihdamında yüzde 25 genç ve yüzde 25 kadın istihdamına kota getireceğini söyledi.





Toplu taşıma indirimleri ve doğal gaz desteği:

Toplu taşımada yüzde 40 indirim vaad ederek gençlerin hane ekonomisine katkıda bulunacağını söyleyen kurum, öğrenci yurtlarında yaşayan gençlere 25 metreküp doğalgaz sağlayacağını duyurdu.

Evli gençlere ev eşyası desteği:

Murat Kurum, kuruluşun ilk kez evlenmek isteyen ihtiyaç sahibi gençler için 50 bin lira değerindeki ev aletleriyle destek vererek yeni hayatlarına destek vereceklerini belirtti.

Gençlik Toplantıları ve Fetret Döneminin Sonu:

İBB adayı Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gençlik meclislerinin kurulmasına dikkat çekerek, "Umarız 31 Mart gecesi gençlik kazanır ve fetret dönemini hep birlikte bitiririz. Yükseliş aşamasına yeniden başlayacağız." dedi.

Kadın girişimcilere destek:

Kurum, kadınlara yönelik el yapımı ürünler satan bir dükkânı ziyaret etti ve burada yaptığı konuşmasında 100 bin kadın girişimci için 100 bin lira vereceğiz" ifadelerini kullandı. Kadın girişimcilere verilen desteğin altını çizen Murat Kurum, "Kadınlar ev ekonomisini yaratacak ve destekleyecektir" dedi.