Yaş şartını sağlayan vatandaşlara 23 bin TL'lik dev yardım! Başvuruyu kaçıran hakkını kaybedecek

"65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen ödemeler"

65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik özel bir yardım programı geliştirildi. Bu program, ekonomik durumu kötü olan yaşlılara mali yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Yaşlılık aylığı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yıllık 23.972 TL destek 65 yaş ve üzeri vatandaşları kapsayan yaşlılık aylığı, sosyal güvencesi olmayan kişiler için önemli bir maddi destek kaynağıdır. Bu aylık destek tutarı başvuru sahibinin ve eşinin gelir durumu dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu destek 2023 yılı itibarıyla aylık 2.835 TL olmak üzere yıllık toplam 23.972 TL olacaktır.





Başvuru süreci ve gereksinimler

65 yaş emekliliğine başvuru için gerekli belge T.C. kimlik kartıdır. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) veya ilçenin Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) aracılığıyla yapılabilecek.

Türkiye'de bu tarz ekonomik destekler, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor ve maddi güvence sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlanan bu destek, ülkenin sosyal standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlıyor. 65 yaş ve üzeri kişilere yapılan bu ödemeler devletin yaşlılara verdiği önemin göstergesi olarak görülebilir. Bu destek özellikle maddi sıkıntı yaşayan yaşlı yetişkinler için önemlidir.