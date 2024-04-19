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Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

Bu bankalar birikimlere 7 bin 300 TL ödeme yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 13:31
Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

Nakit birikimlerinizi değerlendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Faiz oranları açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİRİKİMLERİNİZİ DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN

Son dönemlerde yatırım yapan vatandaşlar bankaların mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. 150 bin TL nakit birikimi olan banka müşterisi 32 günlük vadeli hesapla 7 bin 371 TL kazanım elde edebiliyor. Bankaların mevduat faiz oranları Nisan ayı itibariyle yüzde 59 seviyelerine kadar yükseltildi. 150 bin TL nakit birikim için bankaların faiz oranları ve aylık getirileri şu şekilde hesaplanıyor;

bankaların mevduat faiz oranları

-Yüzde 59 faiz 7 bin 371 TL

-Yüzde 56 faiz 6 bin 996 TL

-Yüzde 55 faiz 6 bin 871 TL

-Yüzde 54 faiz 6 bin 746 TL

-Yüzde 53 faiz 6 bin 621 TL

-Yüzde 51 faiz 6 bin 372 TL

-Yüzde 48.50 faiz 6 bin 372 TL

-Yüzde 48 faiz 6 vin 59 TL

-Yüzde 47.50 TL 5 bin 934 TL

-Yüzde 45 faiz 5 bin 622 TL

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.

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