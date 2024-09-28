Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Ülkemizde özellikle de son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ve TCMB tarafından alınan para politikaları kuralları, yatırımcının yastık altı yatırımlarını değişik yatırımlara yöneltmeye devam ediyor. Uzun süredir yüksek seyreden mevduat faiz oranları, son dönemde gerilemeye başlarken, uzmanların hesaplamaları ile birlikte yatırımcıların yeni gözdeleri konut piyasası olabiliyor.

MEVDUATLAR DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

Uzman ekonomistler bir senedir artış gösteren mevduat faizlerinin kısa süre sonra düşüş gösterebileceğini belirtiyor. Kısa vadeli mevduat faiz oranlarının yüzde 60'ın üzerinde seyretmesine rağmen, uzun vadeli faizlerde düşüşlerin başladığını ifade eden uzman isimler, konut alımı konusunda açıklamalarına devam ediyor. Yatırımcıları daha güvenli ve uzun vadeli yatırım yapması gerekliliğini belirten isimler, bu yatırımların, taşınmaz yatırımı olması halinde kazancın kat be kat artacağını ifade etti. Bunun kanıtı olarak ise enflasyon karşısında konut fiyatlarının dimdik ayakta kaldığı ifade edilirken, değer artışı potansiyelinde düşüş yaşanmayacağı ifade edildi.

KONUT PİYASASINDA ARZ TALEP DENGESİ BOZULDU

İstanbul gibi büyük şehirlerde konut üretiminin azaldığı ve taleplerin arttığı ifade edilirken, bu durumun konut fiyatlarını yükseğe çektiğini belirtiliyor.

2025 KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, mevcut piyasa koşullarını değerlendirdiği açıklamasında konut alımının şu an için oldukça avantajlı olduğunu ifade ederek, "Şu andaki fiyatlar iyi seviyelerde, alım için çok uygun bir zaman. Bugün, yarından daha avantajlı olacak" dedi. İncehasan, konut fiyatlarının düşmesini beklemediklerinin altını çizerken, artan arsa, işçilik ve finansman maliyetlerinin fiyatları yukarı çektiğini söyledi.

İSTANBULDA ARZ DÜŞTÜ, TALEP ARTTI

İstanbul özelinde konut üretiminin yıllık 150 bin seviyelerinden 100 bin civarına düştüğünü belirten İncehasan, arzın azalmasının kiralık konut fiyatlarına da yansıdığını söyledi. Bu durum, konut sahipliği oranlarının yüzde 60’tan yüzde 50’ye düşmesine mahal verdiğini belirten isim, son yıllarda yüksek kredi faizlerinin konut yatırımlarını olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.