Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Ekonomist Hatice Kolçak, dolar ve altın hakkında dikkat çekerken açıklamalar yapıldı. Dolar ve altın borcu olanlara uyarılarda bulunurken borçların hemen ödemeleri gerektiği ifadeleri kullanıldı. Kolçak, döviz ve altın borçlananlara uyarıda bulunarak ifadeler kullanıldı.



Borçlanmalar üzerine piyasalardaki ikilem doların artıp artmayacağı merak konusu olurken ihracat sürdürülemez durumda olurken kur yukarı yönlü takip ederken engelleyecek rezervimiz yer almamaktadır. Dolar ve altın borcu tutmayın. TL borcu ele alındığında ise oluşabilecek ani krizler üzerine nakit bulundurulması gerekmektedir.

Az miktarda nakit bulunurken kazanılmadığında varlıklar korunurken elinizdeki imkanları korumak önemli olarak dikkat edilmesi gerekir. Dolar borcu, altın borcu olanların hemen ödemesi tavsiye ediliyor.

