Bist 100
9.347,54 0%
DOLAR
30,96 0,15%
EURO
33,52 0,16%
ALTIN
2.019,8 0,39%

Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Dolar ve altın üzerinde dikkat çeken açıklamalar yapılırken uzman Hatice Kolçak, dolar borcu ya da altın borcu olanlara uyarılar geldi. Elinde olanara flaş açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:36
Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Ekonomist Hatice Kolçak, dolar ve altın hakkında dikkat çekerken açıklamalar yapıldı. Dolar ve altın borcu olanlara uyarılarda bulunurken borçların hemen ödemeleri gerektiği ifadeleri kullanıldı. Kolçak, döviz ve altın borçlananlara uyarıda bulunarak ifadeler kullanıldı.
dolar ve altın borcu olanlar
Borçlanmalar üzerine piyasalardaki ikilem doların artıp artmayacağı merak konusu olurken ihracat sürdürülemez durumda olurken kur yukarı yönlü takip ederken engelleyecek rezervimiz yer almamaktadır. Dolar ve altın borcu tutmayın. TL borcu ele alındığında ise  oluşabilecek ani krizler üzerine nakit bulundurulması gerekmektedir.
Az miktarda nakit bulunurken kazanılmadığında varlıklar korunurken elinizdeki imkanları korumak önemli olarak dikkat edilmesi gerekir. Dolar borcu, altın borcu olanların hemen ödemesi tavsiye ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Diplomasıyla gelen kamu personeli olacak! KPSS şartı kaldırıldı: Başvuru sayfası açıldı

Diplomasıyla gelen kamu personeli olacak! KPSS şartı kaldırıldı: Başvuru sayfası açıldı

Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Venüs Mars kavuşumu aşk hayatınızı nasıl değiştirir? Aslan burcunda gerçekleşen bu olayı kaçırmayın!

Venüs Mars kavuşumu aşk hayatınızı nasıl değiştirir? Aslan burcunda gerçekleşen bu olayı kaçırmayın!

Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ev almak için 120 ay vadeyi seçene sıfır faizli kredi verecek! Kamu Bankası tek şarta kollarını açıyor
2
İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek
3
Selçuk Geçer gram altının pimini çekti! Bu tüyoyu dinlemeyen ay sonunda dizlerini dövecek
4
Bugün ve yarın koşa koşa giden 4A 4B 4C'liye 8.000 TL ek ödeme! Ay sonuna kadar verilecek
5
SSK, Bağkur emeklileri ATM'ye koşsun! Hesabınıza sürpriz para girişi yapıldı
6
Emekliye özel yeni destek ! Her emeklinin her ay ödediği o ücret ortadan kalkacak
7
Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Çamaşır yumuşatıcı fiyatları resmen dibi gördü! O market yüzde 30 indirim başlattı

Yastık altında altın/dolar biriktirenler aman dikkat! Borcunu o tarihe kadar ödemeyen hapı yuttu

Akşam yemeğinde balığınız çok uygun fiyattan satışta! 25 Şubat son gün

Venüs Mars kavuşumu aşk hayatınızı nasıl değiştirir? Aslan burcunda gerçekleşen bu olayı kaçırmayın!

Diplomasıyla gelen kamu personeli olacak! KPSS şartı kaldırıldı: Başvuru sayfası açıldı

E-Devlet üzerinden paranızı hemen çekebilirsiniz! PTT yine kıyak geçiyor

Altını olup bunu bilmeyenin etekleri tutuşacak! Altın kahini büyük sırrı açıkladı

Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

2024 yılı Ramazan Takvimi oluşturuldu! İlk oruç ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi ve Bayram tarihi

Dolar, altın diyenler onu unuttu! İslam Memiş asıl bomba gibi patlayacak yatırım aracını açıkladı

Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar hemen başvurabilir! O üniversiteye en az lise mezunu personeller alınacak