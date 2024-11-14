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Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Muhteşem Kasım indirimleri devam ederken, düzenlenen kampanyalar ile de ek ödeme fırsatları dikkatleri üzerine çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:17
Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

 Muhteşem Kasım indirimleri devam ederken, düzenlenen kampanyalar ile de ek ödeme fırsatları dikkatleri üzerine çekiyor. Senelerdir süregelen Kasım avantajları özellikle de teknolojik alet almak isteyen vatandaş tarafından beklenirken, bankaların markalarla yaptığı anlaşmalar kapsamında yapılan geri ödemeler de dikkat çekiyor. Kasım ayı kampanyaları ile dikkat çeken Akbank, Gürgençler ile yaptığı anlaşma kapsamında 1.500 TL chip-para kazanma şansı veriyor. 11 Kasım 2024 itibarıyla teknoloji tutkunları için müjdeli haber açıklanırken, Axess, Gürgençler mağazalarında yapacağınız iPad ve Mac alışverişlerinde geri iade yapılacağını belirtmiş bulunuyor. Akbank’ın yanı sıra GAranti Bankası ile de anlaşma sağlayan Gürgençler, indirim ve geri iade avantajını sağlıyor.  

Axess kartınızla 10-25 Kasım tarihleri arasında Gürgençler mağazalarından yapacağınız 30.000 TL ve üzeri iPad veya Mac alışverişlerinizde 1.500 TL chip-para kazanma fırsatı sağlayabilirsiniz. Öte yandan 6 aya varan taksit imkanı da mevcut.  

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

AXESS CHİP PARA KAMPANYASI 

Axess ile yapılan anlaşma kapsamında kampanya 11-25 Kasım tarihleri aralığında geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için Axess, Free ve Wings kartları ile Gürgençler mağazalarında yapılacak ilk alışverişte 30.000 TL ve üzerindeki alımlar yeterli olacak. Kazanılan chip-para, alışverişin gerçekleştirilmesinin hemen akabinde karta yüklenecek iken 15 Aralık 2024 tarihine kadar yalnızca Gürgençler mağazalarında kullanılabilecek.  

GARANTİ BANKASI GERİ İADE KAMPANYASI 

Ayrıca, Gürgençler mağazalarında geçerli bir diğer kampanya da Garanti BBVA Müşterilerine yönelik olarak açıklanmış bulunuyor. 6 Kasım - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında, mevcut müşterilere 1.500 TL, yeni müşterilere ise 3.000 TL bonus fırsatı sunuluyor.    

0.99 FAİZLİ ANINDA KREDİ  

Garanti BBVA'nın 3 ay vadeli kredi kampanyası ile de %0,99 faiz oranı avantajı ile ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.  

 


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