Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tarafından geçtiğimiz hafta müjdesi verilen ve ilk olarak pilot illerde uygulamaya başlayıp, tüm ülkeye yayılması sağlanacak olan konut kredisi programı detayları ev sahibi olmak isteyen vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Evleri oturulmayacak derecede eski olan ve deprem dayanıklılığı bulunmayan hanelerde oturan ve evini kentsel dönüşüme dahil olmak isteyen bireye özel olarak sunulacak olan 0,69 faizli kredi kapsamı da açıklandı. Peki 0,69 faizli konuıt kredisi başvuru şartları neler? İşte detaylar..

Bakan Özhaseki tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ve milyonlarca insanın araştırma odağına giren kentsel dönüşüm projesi detayları merak ediliyor. 0,69 faiz imkanı ile 180 ay vadede sunulacak olan söz konusu proje, İzmir pilot il olmak üzere 5 şehirde uygulamaya geçecek. Manisa, İzmir, Kahramanmaraş, Tekirdağ ve İstanbul'u kapsayan kentsel dönüşüm kampanyasında 0,9 Faiz oranında 15 yıla kadar vadeli Kredi ödemesinin yapılacağı açıklanmış bulunuyor.





2,5 milyon TL'ye kadar yapılması planlanan düşük faizli konut kredisi kampanyasında pilot Şehir olarak İzmir seçilirken yukarıda bahsi geçen Diğer illerde yaşayan Birey de bu kredi imkanından faydalanacak.

EMEKLİYE, ENGELLİYE, ŞEHİT GAZİ YAKININA EK İNDİRİM

Konut Projesi kampanyasında enerji kimlik belgesi olan yeni bina yapılması durumunda yüzde 0,25'lik faiz indirim imkanı sunulacak iken birçok birey için de artı faiz indiriminin yapılacağı belirtildi. Düşük faizli konut kredisi projesinden düşük ve orta gelirli vatandaş faydalanabilecek. Ayrıca ekstradan faiz indirimi sunulacak olan kişiler de açıklanmış bulunuyor. Şehit ve gazi yakınları, engelliler ve emeklilere de programa dahil olması durumunda her sene yüzde 0,25 oranında faiz indirimi sunulacağı açıklanmış bulunuyor.





KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEME PLANI

180 ay vadede 0,69 faiz oranı ile 2 milyon 500 bin TL kredi imkanı ile alakalı hesaplamalar da araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda iki buçuk milyon TL kredi tutarını sıfır 69 faiz oranı ve 15 yıl vadede aylık ödeme 24.300 TL'ye tekabül ederken, en düşük ödeme olan 100.000 TL kredi tutarına 0,69 faiz ile 15 yıl vadede aylık ödeme 971 TL'ye denk geliyor

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Üzerine hiçbir taşınmaz bulunmayan birey son bir sene içerisinde Yeni evin alınacak olduğu bölgede ikamet etmesi durumunda ve 5 sene boyunca satılmaması imzasına bu krediden faydalanabiliyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin olarak alınacak iken dileyen bireyin daha fazla ödeme yapabileceği de açıklanmış bulunuyor. 15 yıl vadeli 0,69 faizli kredi de haneye giren toplam maaşın %40'ını geçmeyecek şekilde taksit bedelleri belirlenmesi akabinde imkan sağlanacak.