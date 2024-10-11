Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Gerek BDDK tarafından alınan kararlar gereği gerekse de TCMB’nin politika faizleri güncellemeleri sebebiyle kredi kullanımı oldukça zorlaşırken, kullanan sayısı da git gide azalmaya devam ediyor. Merkez Bankası, 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketini geçtiğimiz gün yayımlarken söz konusu ankette sıkılaşma sürecinin devam edeceğini belirtti. Hal bu iken kredi ve kredi kartları ile alakalı da gelişmelerin yaşanacağı tahmin ediliyor. Özellikle de kredi kullanımı konusunda yeni sıkı politikaların getirileceği de konuşuluyor.

KAMU BANKALARINA GİZLİ BİR TALİMAT MI GÖNDERİLDİ

Ziraat Bankası'nın eski genel müdürü Şenol Babuşçu tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, kamu bankalarına gizli bir talimatın iletildiği ifade edilirken, bu ta talimatta kredi kullanımına yeni kısıtlamaların geleceği iddia ediliyor. Bu sıkılaşmanın özellikle de KOBİ ve ihtiyaç kredilerine uygulanacağı da belirtilmiş bulunuyor.

KAMU BANKALARINDA KREDİ KISITLAMALARI DEVREDE

Babuşçu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, kamu bankalarının özellikle KOBİ ve ihtiyaç kredileri gibi belirli kredi kategorilerinde kısıtlamalar getirdiğini iddia ederken bu kısıtlamalarda kredi başvurularını daha sıkı bir denetim altına alınacağı iddia ediliyor.

Bireysel kredi başvurularında gelir düzeyi ve kredi notuna daha fazla önem verileceği, ayrıca kredi miktarlarının düşürüleceğini belirten Babuşçu; “Merkez Bankası, sıkı para politikasını kamu bankaları aracılığıyla daha da sıkılaştırıyor mu acaba?” derken yeni düzenlemelerden bahsetti.

AMAÇ ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla atılan bu adımların, enflasyonla mücadele ve döviz kuru dalgalanmalarını dengeleme hedefi taşıdığını iddia eden Babuşçu; tüketiciler ve işletmeler için daha zorlayıcı koşulların devreye alınacağını belirtmiş bulunuyor. Aylık gelire göre belirlenecek olan kredilerin, tüketicinin kredi kullanmasının önüne geçeceğe benziyor.