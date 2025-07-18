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Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

2025'te bankalar, yeni müşterilerine 85.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunarak dikkat çekiyor. Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve DenizBank fırsatlarıyla öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 13:55
Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Destek!

2025 yılı, bankalar arasında rekabetin tavan yaptığı ve tüketicilere büyük fırsatlar sunduğu bir yıl olarak öne çıkıyor. Nakit ihtiyacı olanlar için müjdeli bir haber geldi: Türkiye'nin önde gelen bankaları, milyonlarca insana yardımcı olmak amacıyla sıfır faizli kredi paketlerini duyurdu. Akbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve DenizBank, yeni müşterilerine 85.000 TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor.

Müşteri Kapma Yarışı

Bankacılık sektöründe yaşanan rekabet sayesinde, 2025 yılında tüketicilere inanılmaz fırsatlar doğdu. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Özellikle yeni müşteri kazanımı için uygulanan "Hoş Geldin Kredisi" kampanyaları, bu sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu kampanyalar, uzun vadede bankaların diğer ürünlerini (kredi kartı, otomatik ödemeler, yatırım hesapları vb.) kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Yeni Müşterilere Dikkat

Bu cazip tekliflerden yararlanmak isteyenlerin bilmesi gereken en önemli şart, "yeni müşteri" olmaktır. Yani, kampanyadan yararlanacağınız bankada daha önce vadesiz hesabınız, kredi kartınız veya kredi ürününüz olmaması gerekiyor. Bankaların mobil uygulamalarını indirerek, "Müşteri Ol" adımlarını takip ederek ve görüntülü görüşme ile dakikalar içinde hesabınızı açarak, faizsiz kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank'tan Rekor Teklif

Sıfır faizli kredi sunma konusunda en yüksek limiti QNB Finansbank veriyor. 85.000 TL'lik finansman paketinde, 25.000 TL'si 3 ay vadeli faizsiz Taksitli Nakit Avans olarak kullanılabilmekte, kalan 60.000 TL ise yine 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi şeklinde verilmektedir.

Akbank Fırsatları

Akbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar %0 faizli Taksitli Nakit Avans imkanı sunuyor. Ayrıca, vadesiz hesaba tanımlanan Artı Para (Ek Hesap) limiti ile 65.000 TL'ye kadar faizsiz kullanım imkanı sağlıyor.

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