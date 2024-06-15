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Yeni müşteriye ilk defa bu tutar ödenecek! Tek SMS’ye 3250 TL hesaba geçecek

Bankacılık sektöründe emin adımlarla ilerleyen Kuveyt Türk tarafından başlatılan kampanyalar da ay ay yakından takip ediliyor. Alınan kararlar doğrultusunda bir süredir devam eden kampanyaya devam kararı verilirken, kampanya kapsamında Kuveyt Türk’e belli tarihten sonra müşteri olanlar 3250 TL ödeme alma hakkını kazanıyor.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:10
Yeni müşteriye ilk defa bu tutar ödenecek! Tek SMS’ye 3250 TL hesaba geçecek

Bankaların kampanyaları ile alakalı araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen kampanyalar arasında geri ödeme imkanı en fazla sunan banka tercih edilirken bankalar da müşterinin refahına en uygun olan imkanları hazırlıyor. Bankacılık sektöründe emin adımlarla ilerleyen Kuveyt Türk tarafından başlatılan kampanyalar da ay ay yakından takip ediliyor. Alınan kararlar doğrultusunda bir süredir devam eden kampanyaya devam kararı verilirken, kampanya kapsamında Kuveyt Türk’e belli tarihten sonra müşteri olanlar 3250 TL ödeme alma hakkını kazanıyor.

KUVEYT TÜRK KAMPANYASI

Bankalar kampanyaları ile alakalı açıklamalarına devam ederken Kuveyt Türk tarafından yapılan Bir açıklamada bankaya müşteri olan bireye 3250 TL iade fırsatı sunulduğu belirtiliyor. 2023 tarihinden itibaren mobil müşterilerine ekstra imkanlar sunan banka birçok kampanyanın toplamında 3250 TL hediye vereceğini açıkladı.

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Fatura talimatları, özel kart harcamaları kampanyalarına istinaden referans kampanyasına da dahil olunması durumunda müşteri 3250 TL kazanma fırsatına sahip oluyor. Referans sisteminde davet kodunu kullanarak mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olan birey 250 TL harcama iadesi kazanabiliyor. Öte yandan kendi oluşturduğu referans kodu ile yakınlarının müşteri olmasını sağlayan birey toplamda 2500 TL hediye kazanırken verilecek olan fatura talimatı kapsamında 300 TL fatura desteğinden faydalanabiliyor.

1 Ocak tarihi itibarıyla müşterisi olan bireye, verdikleri ilk fatura talimatına 50 TL iade fırsatı sunacak olan banka, İkincide 100 TL, üçüncüde ise 150 TL hediye kazanılmasını sağlayacak. Mobil uygulama üzerinden müşteri olunması ve kredi kartı başvurusu yapılıp onay alınması durumunda da banka 200 TL Bedava alışveriş imkanı sağlayacaklarını belirtmiş bulunuyor. Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen bütün kampanyalara dahil olan müşteri, 3250 TL'ye varan hediyeler kazanacak. Kumpanyanın belirli kişi sayısı ile sınırlı olacağı belirtilirken Kuveyt Türk müşterisi olunması için hızlı hareket edilmesi gerekiyor

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