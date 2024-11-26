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Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Mevcut sağlık sisteminde yapılacak yenilikler ile alakalı geçtiğimiz gün yeni bir teklif Meclis’e sunuldu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:42
Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Mevcut sağlık sisteminde yapılacak yenilikler ile alakalı geçtiğimiz gün yeni bir teklif Meclis’e sunuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından yapılan açıklamada sağlık sistemine ilişkin yeniliklerin getirilmesinin planlandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada , aile hekimleri tarafından verilen bazı raporların ücretli hale getirileceği ifade edilirken, bu sayede hekimliğin işlevselliğinin arttırılacağı ifade edildi.  

AİLE HEKİMLİĞİNDE RAPOR ALIMI ÜCRETLİ OLACAK 

Leyla Şahin Usta’nın açıklamalarına göre sunulan tasarıda aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar için ücret alınacağı belirtildi. Usta, “Aile hekimlerimizin verdiği bazı raporların ücretli olacağını belirtiyoruz. Bu durum, aile hekimlerimizin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak” dedi.  

Aile hekimliği ile alakalı olarak, sağlık sisteminin temel taşı olduğunu ifade eden Usta, sağlık ocakları üzerinden verilen sağlık raporlarının ücretsiz olmaktan çıkarılarak ücretli hale getirileceğini duyurdu. Tüm sağlık hizmetleri içerisinde Aile Hekimliğinin yerinin ayrı olduğunu ifade eden isim, bu işlevselliğin daha da artırılacağını belirtti. Bu sayede ise aile hekimlerinin hastalarına daha fazla zaman ayırması ve daha kapsamlı sağlık hizmetleri sunulması hedefleniyor.  

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DA İŞLEVSELLİK 

Meclise sunulan yeni düzenleme ile birlikte aile hekimlerinin, mesai saati dışında geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerini  sunacağı ifade edilirken, “Eğitim almış aile hekimlerimiz, mesai dışında bu tür hizmetleri vatandaşlarımıza ücret karşılığında sağlayacak” açıklaması ile, hekimlerimizin maaşlarına artış olarak yansıyacağı ortaya çıktı.  

SEVK OLMADAN HASTANEYE GİDİLMEYECEK 

Meclise sunulan yeni bir öneride de sevk olmadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine giden hastalardan ayrı ücret alınacağı belirtildi. Aile Hekimliğinin tercih edilebilirliğinin arttırılması adına yapılan yeni düzenleme ile alakalı olarak başka bir konuya değinen Usta, “Aile hekimlerimize gitmeden direkt hastaneye başvuranlardan katkı payı alınacak. Ancak önce aile hekimine gitmek şartıyla sevk edilen hastalarda bu katkı payının yüzde 50’sine kadar düşürebileceğimiz bir sistem geliştiriyoruz” dedi. 

HASTANELERDE YOĞUNLUK AZALACAK 

Yeni sistem ile birlikte hastanelerde oluşan yığılmanın önüne geçileceği ifade edildi. Yeni sistem ile birlikte hastaların öncelikle aile hekimlerine başvurmaları teşvik edilecek ve gereksiz yere hastaneye gitmelerin önüne geçilecek. 


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