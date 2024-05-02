Yeni yıl zamları yetmedi! Ekmeğe bir zam daha geldi

Yeni yıl itibari ile yaşanan maliyet artışları bir çok ürün ve hizmete zam uygulamasını devreye sokmuştu. Ancak artan enflasyon rakamları vatandaşa hala daha zam olarak yansımaya devam ediyor. Özellikle de mutfakların temel ihtiyacı olan ekmeğe zam yapılmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ankara da ekmeğe yapılması planlanan zam uygulaması devreye girdi. Yapılan açıklamada 8 TL olan ekmek fiyatının 10 TL'ye çıkartılacağı belirtilmişti. Zam, un, maya ve diğer tüm girdilere yapılan zamların mahal verdiği bu artış Ankara halkının büyük tepkisini topladı.

Bu zam, son zamanlarda artan enflasyon ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların bir göstergesi olarak değerlendirilirken, bu zammın orta ve dar gelirli kesimin cebini büyük ölçüde etkileyeceğe benziyor. Zam sonrası ekmek çeşitlerinin fiyatları merakla araştırılırken, 200 gramlık ekmek: 10 TL'ye, 400 gramlık Ata ekmeği: 20 TL'ye, 200 gram kepekli, tam buğday ve çavdar ekmekleri: 15 TL'ye ve Çiçek ekmeği: 15 TL'ye satılacak.





ANKARA'DA EKMEĞE BÜYÜK ZAM

Ekmek fiyatlarında yaşanan bu artış konusunda birçok faktörün rol oynadığı biliniyor. Un fiyatlarındaki artış doğrudan ekmek fiyatlarına yansırken Mayısa ve diğer girdi fiyatlarında da özellikle yeni yıl akabinde yaşanan zamların ekmek fiyatlarını yukarı çektiği tahmin ediliyor. Enerji maliyetlerinde yaşanan artışında ekmek fiyatlarını etkileyen faktörler arasında olduğu bilinirken, ekmek üretiminde kullanılan bazı girdilerin ithal edildiği için döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle de artışa maruz kaldığı tahmin ediliyor. Ülkemizde ekmek fiyatları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyat çerçevesinde şehir şehir Fırınlar Birliği Kooperatiflerince şekilleniyor.