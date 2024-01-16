Yeni yıla yeni kampanya! Hyundai o modelinde fiyatları sil baştan güncelledi

Hyundai markası büyük kampanya haberini paylaştı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HYUNDAİ ARAÇ KAMPANYASI

Hyundai markasının en çok tercih edilen araçlarından Bayon modeli modern tasarımıyla dikkatleri çekerken şehir içi kullanımda rahat bir sürüş keyfi sunuyor. Teknolojik anlamda öncü olan araç modeli geniş iç hacmi ve modüler bagaj alanıyla da kullanıcıların yüzünü güldürüyor.





Kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için iyi bir tercih olan Bayon modelde yakıt tasarrufu ve düşük emisyonla da çevre de düşünülüyor. SUV segmentinde olan bu modelin en fazla fiyatı ve Ocak ayı kampanyalı satış fiyat paketleri şu şekilde;

-1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 961.296 TL 916.296 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 996.296 TL 951.296 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.051.296 TL 1.005.296 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.166.296 TL 1.096.296 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.130.744 TL 1.050.744 TL

Hyundai Kona en yüksek satış fiyatı ve Ocak ayı fiyat listesi;

-1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.665.743 TL 1.582.648 TL

1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT 1.696.296 TL 1.611.747 TL

1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-Line Benzin DCT 1.886.296 TL 1.731.296 TL

1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.856.296 TL 1.716.296 TL

Hyundai Tucson en yüksek satış fiyatı ve Ocak ayı fiyat listesi;

-1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort Benzin DCT 1.576.296 TL 1.576.296 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus Benzin DCT 1.751.296 TL 1.651.296 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line Benzin DCT 2.134.296 TL 1.926.296 TL

1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime Dizel DCT 1.685.226 TL 1.685.226 TL

1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus Dizel DCT 2.091.296 TL 1.951.296 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus Hibrit Otomatik 2.336.296 TL 2.196.296 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev* Hibrit Otomatik 2.356.296 TL 2.216.296 TL

Hyundai Santa FE hibrit modelin en yüksek satış fiyatı ve Ocak ayı kampanyalı satış fiyatı listesi;

-1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Hibrit Otomatik 2.901.296 TL 2.901.296 TL

Hyundai IONIQ en yüksek satış fiyatı ve Ocak ayı fiyat listesi;

-125 kW 4×2 Progressive Elektrik Otomatik 1.896.353 TL 1.896.353 TL

239 kW 4×4 Progressive Elektrik Otomatik 2.939.516 TL 2.939.516 TL

Hyundai Staria en yüksek satış fiyatı ve Ocak ayı kampanyalı satış fiyatı listesi;

-2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 1.395.740 TL 1.395.740 TL

2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite Dizel Otomatik 1.525.410 TL 1.495.410 TL